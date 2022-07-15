法國擬10月1日實施燃料補貼 提升購買力

法國政府為了提升購買力，將於10月1日實施燃料油補貼。目前的每公升燃料油扣除18生丁價格的措施將在年底消失，這是經濟部長勒梅爾宣布的。

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在物價及燃料油不斷上漲之際，法國政府宣布將於10月1日開始實施燃料油補貼政策，俾能提升民眾的購買力，

經濟部長勒梅爾在歐洲一台節目中指出，“目前所實施的民眾在加油站的每公升燃料油扣除18生丁價格的措施，我們將逐步進行縮減，更換降至 16生丁、然後12生丁、繼而10 生丁，這項扣除措施它將在年底消失。到今年年底，將不再有燃料油的折扣。從 10 月 1 日起，將開始實施燃料油補貼政策，

他說，無論如何，這就是我們提出的建議——我們正在為勞動者設立這種燃料油津貼”。

部長進一步說明，新的燃料油補償措施，民眾可以通過在公共財政總局網站上的簡單聲明來申請。

勒梅爾還 補充說，如果“你的家和你的工作地點很遠，或者因為你是一名護理看護需要開車提供巡迴服務，你就可申報，你工作路途遙遠需要開車去工作，那麼，你將獲得額外的補償。”

經濟部長稱，其目的是支付自烏克蘭戰爭爆發以來由於油價上漲而產生的“幾乎所有額外的燃料油成本”。

他進一步指出，目前每升燃料油給與 18 生分的折扣，每月花費政府 8 億歐元，而新的措施每年僅花費 20 億歐元。