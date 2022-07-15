法國西南森林大火燒不停 7000公頃化為焦土

法國/火災

法國西南部吉倫特省周五在推特上宣布，該省的消防員自周二以來一直在與兩場森林大火作鬥爭，這兩場大火至少肆虐燒焦了7300公頃土地與林木。

廣告 繼續瀏覽後續

法國吉倫特森林火災，致使災區居民撤離。Landiras地區的三個村莊（Origne、Balizac和Louchats）今天也開始住家疏散。自星期二以來，在這個人口稀少的地區，距離波爾多以南約40公里處，報告有4200公頃的土地被燒毀。

另一處，La Teste-de-Buch，約3100公頃的松樹森林被燒毀，這裡還是大西洋海岸的一個主要旅遊景點。自星期二以來，已有1萬人從皮拉特和卡佐軍事基地附近的營地撤離。

當地政府官員說，至少有一千名消防員正在撲救，但戰況不樂觀。據吉倫特省消防隊發言人Matthieu Jomain向法新社解釋說："火勢仍未被固定，不幸的是，今天的氣象條件包括風向對救火無助。

周四，吉倫特省兩個地區將災情警報升高至紅色。周五上午起在鄰近的朗德省也拉響紅色警報。

至此，這些火災沒有造成任何人員傷亡。目前，火災主要集中在西部和南部。法國氣象局將吉倫特省和其他10個省維持在 "熱浪 "橙色警戒狀態。根據法國氣象局的數據，周五，南部的最高氣溫將非常高，數值接近38℃至40℃。

在法國南部，周五開始對火災進行調查，火災在阿維尼翁南部的一個森林中至少燒毀了300公頃森林。消息說，火災始於周四下午，一輛貨運列車在鐵軌上產生的火花導致植被起火。羅訥河口省消防隊的Pierre Bisone中校周五對法新社說，這列火車 "引起了9起火災"。據一位接近此火災案情的消息人士稱，面對四個車軸上觀察到的異常溫度，在觸發火車 "危險警報 "後，司機將列車停在了軌道中間。