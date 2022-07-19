巴黎國家三軍大樓1計算機被竊 北約擔憂間諜行為

正值位於巴黎的《國家三軍圈(Cercle National des Armées ) 》大樓舉行一項北約國防研討會期間，一名德國士兵的計算機被盜，兩名男子因而被憲兵逮捕。 北約情報機構擔心這背後窩藏間諜行為。

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這項國防資料計算機盜竊案讓美國人憤怒到吼叫，讓一台充斥着敏感和機密信息的計算機被盜，就是一項羞辱。 更何況，盜竊案發生在法國海陸空國家三軍圈大樓，此際正值北約召開國防研討會的期間，這根本就犯下一嚴重錯誤。

根據巴黎人報引述法國綁鴨報(Le Canard enchaîné )透露的消息，7 月 1 日，大西洋聯盟所有軍隊的軍官在巴黎第 8 區聚集會晤。 正在進行的是一項海上反導彈防禦研討會。而此際，正值烏克蘭戰事風起雲湧，俄羅斯伸手進入黑海，這是極其敏感的議題。而7月1日周五的下午，一名德國軍人的這台裡面滿載着機密資料的計算機，竟然人間蒸發了。

根據現場監控攝像頭拍攝的視頻顯示，一名男子進入大樓時未被安全人員發現。他悄悄的上了二樓，進入了一間會議室。而且一點也不慌張地 ，拿起一台貼有德國聯邦國防軍貼紙的電腦，離開了現場。 這下子，讓北約內部陷入大恐慌。

巴黎人報指出，不過，這名電腦竊賊很快被憲警抓到。就在法國人爭辯本案嚴重性的程度時，被美國人指責《沒有充分保證軍事會議的安全》。 有關單位當下立即報案，相關部門卻似乎老神在在。即使可以遠程封鎖計算機，則仍存在相關單位擔憂這或涉及間諜行為。

報道指出，第二天早上，巴黎憲兵巴黎搜索小組開始追蹤這名竊賊足跡，大規模啟動了《國家軍隊圈》和巴黎市的監控攝像頭搜索工作。 首先令人驚訝的是，這名竊賊走出這棟國防辦公大樓後的態度與所謂的間諜的態度並不相符。

戴着鴨舌帽的竊賊走出大樓後，隨即直接進入了一家咖啡餐館……在那裡，他再犯下第二起盜竊。 這種行徑稍微減輕了相關單位的壓力。一名熟悉本案的人員指出:”因若真是一名間諜，他應會選擇越快消失越好。” 目前，已知兩名男子因而被憲警逮捕。