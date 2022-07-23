法國總統馬克龍會晤埃及總統塞西 加強安全雙邊交流 引發人權人士不滿

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法國總統馬克龍於7月22日在巴黎會見了來訪的埃及總統塞西

法國總統馬克龍於7月22日在巴黎會見了來訪的埃及總統塞西。這是自今年5月馬克龍連任法國總統以來雙方的首次會面，旨在加強基於安全利益的雙邊交流，引發人權人士不滿。

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法國總統馬克龍周五在巴黎會見了來訪的埃及總統塞西，雙方就俄烏衝突以及如何應對在經濟、能源和全球糧食安全領域造成的影響等議題進行了討論。

法國總統府發布新聞公報中表示雙方還討論了中東局勢、伊朗核問題和反恐問題。埃及將於今年11月在沙姆沙伊赫舉辦《聯合國氣候變化框架公約》的第二十七次締約方大會，雙方就應對全球氣候變化這一主題進行了磋商。

埃及軍方去年從法國達索航空訂購了 30 架陣風戰機，作為與巴黎簽署的數十億美元國防合同的一部分。

馬克龍總統重視與埃及發展雙邊關係，在2020年12月埃及總統塞西到訪法國，馬克龍給塞西頒發法國榮譽軍團勳章引發人權組織的不滿。

非政府的人權組織指出埃及現在關押有大約6萬名異議人士，該組織呼籲法國政府的關注。

法國愛麗舍宮的新聞公報中指出，作為法國和埃及相互信任的對話一部分，人權議題也被提及。

記者無國界協會此前呼籲法國總統馬克龍關注被關押在埃及監獄中的記者，包括埃及著名人權活動人士阿布德・法塔，他在去年12月被判處監禁以來開始了100多天的獄中絕食行動。