法國議會投票取消了公共電視稅

法國/國民議會

法國國會議員周六上午投票決定取消公共視聽稅，儘管此舉是為了提高民眾購買力，但這讓法國公共電視媒體大失所望，它們開始擔心電視新聞獨立性和未來資金的前景。

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法國總統馬克龍在總統競選期間承諾的取消電視稅費，在法國國民議會委員會2022年整頓財政法案（PLFR）的一讀中以170票對57票通過。右派（Les Républicains, LR）和極右派（Rassemblement national, RN）投了贊成票，而左翼政黨聯盟Nupes（社會黨、綠黨、激進左派和共產黨）一致投了反對票。自由主義中間派多數派和LR的修正案被通過，該法案提議由增值稅(VAT)的 "一部分 "作為電視單位的補償。

在法國國民議會這個會經常動蕩的委員會會議上，公共賬目部長Gabriel Attal表示他重視 "一個強大的公共廣播系統"，同時將這種基於電視機所有權的收費描述為在平板電腦和其他智能手機時代 "過時了"。目前，法國本土的電視稅收費標準是每年138歐元。

該法案主要的反對意見來自於左翼聯盟。法蘭西不屈服黨議員Alexis Corbière（La France insoumise，激進左派）說，保證 "公共廣播的獨立性是民主的一個條件"。

但文化部長Rima Abdul Malak則認為，"保證獨立性的不是電視稅費"，而是Arcom（前CSA），即任命公共廣播負責人的機構。

左派還指責政府從極右派那裡獲得靈感，最終拋棄了公共媒體。共產黨議員斯特凡-佩烏批評說，“極右的"澤穆爾和勒龐都曾提出要求，馬克龍也這樣做了。”

然而，極右領袖瑪麗蓮勒龐說，"政府的議案與我們想做的事情毫無關係"。

法新社說，在英國，公共媒體已經遭遇了這樣的預算削減，地位更加脆弱。例如，英國廣播公司（BBC）是一個影響力遠遠走出英國的機構，但近幾年來，BBC已經受到了幾次預算削減的影響。今年春天，在約翰遜的政府決定凍結執照權兩年後，BBC被迫削員1000個工作崗位。