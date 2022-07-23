環法賽將抵巴黎城下 明天衝刺看丹麥人能否寫哥本哈根起點凱旋門奪冠英雄譜

法國/環法賽

比利時車手Wout van Aert今天周六於羅卡馬杜爾舉行的40.7公里的計時賽中贏得了環法賽的第20賽段，也是倒數第二賽段的黃衫。而他的隊友丹麥人Jonas Vingegaard在該賽段中排名第二，在巴黎的終點前夕確保了他的總分黃衫。如果不出意外，這位丹麥人將衝刺到巴黎凱旋門，領走環賽冠軍黃衫，譜寫本屆環法賽從丹麥出發終點由丹麥人拿下冠軍的傳奇。

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據法新社今天報道稱，丹麥人Vingegaard在24日周日只剩下115公里的路程，以確保一位丹麥人在這屆從哥本哈根開始的環賽中獲勝。

在計時中，丹麥人Vingegaard現在領先斯洛文尼亞人Tadej Pogacar 3分34秒，領先英國車手Geraint Thomas 8分13秒。

在前兩個計時點（第22公里）和在離終點還有2.5公里時，都記錄了最好時間。不過今天計時賽的賽段冠軍是比利時人範-阿特。

這位比利時車手Wout van Aert再現他去年的好成績，他除了在聖埃米利永贏得了比賽，還贏下了環法賽香榭麗舍大道的最後一個賽段黃衫。27歲的範-阿特自丹麥起點的環賽開賽以來第三次獲勝。

作為珍寶隊的參賽隊長，範-阿特也曾在這屆比賽中多次獲得第二名（四次）。他在環湖賽的第一個賽段被他的同胞Yves Lampaert剝奪了黃衫，時間為5秒。

在總排名中，哥倫比亞人內羅-金塔納將排名第五輸給了俄羅斯人亞歷山大-弗拉索夫。羅曼-巴代（Romain Bardet）是僅次於大衛-高杜（David Gaudu）（第四名）的第二名法國車手，排名上升了一位至第七名。