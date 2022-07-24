法國女隊破天荒殺進歐洲杯半決賽：謹慎圈點一個足球夏夢

法國/女足/歐洲杯

法國女子國家隊昨天晚上在英國舉辦的歐洲杯四分之一決賽中吞下了撼壓她們十年的壓力，在一場驚心動魄的勝利中以1-0 擊敗了衛冕的荷蘭隊，挺進半決賽。按日程法國隊下星期三在英國米爾頓凱恩斯與另一個進入半決賽的德國隊交鋒，爭搶決賽權。

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法國女隊昨天晚上慶祝板凳隊員伊芙-佩里塞上場後的進球，該球卻為法國隊打開了通往半決賽的大門。法國女隊昨天晚上整場顯示實力與優勢，踢的酣暢漂亮，只是運氣比任何時候都不濟，包括多了幾個門框球。儘管如此，法國女隊優秀表現獲得好評。本台的報道稱，法國人比以往任何時候都顯示更有力量，更有進取心，在足球領域做出了女王般的表現，並保持了她們在7月31日在溫布利登上開始追求王位的夢想可能。

在加時賽中，希望之光來自於不可阻擋的優秀進攻隊員卡迪亞圖-迪亞尼在禁區的突破，她被心急腳亂的荷蘭選手鏟倒了。裁判員在仔細檢視視頻後判罰了一個點球。法國隊執行點罰的是Eve Perisset，她可是一個不尋常的罰12碼點球的高手，此前點罰過101次，但仍然排列在法國隊內部名單第二罰球運動員，第一選手是老將隊長。

法國隊昨天晚上踢的鬼使神差。法國隊選手有眾多天賦，他們原本就有望進入半決賽，但在迷你般的英格蘭北部的羅瑟漢姆體育場（只能容納9800名觀眾），比賽需要長時間才能見到勝利原形，法國隊錯過的臨門一腳機會之多被球評說是常常讓人頭暈目眩。

在這場實力一邊倒的比賽中，22歲的荷蘭門將Daphne van Domselaar在頂替老將Sari van Veenendaal退役後被推到了法國隊帶來的風口浪尖上，但她被運氣、她自己的天賦或法國人的不走運拯救保護了很長時間。

法國隊第一次進入歐洲杯以及其他大型比賽半決賽。而且是走過十年的反覆失敗路程。法國終於打破了四分之一決賽的魔咒玻璃天花板，法國隊的雄心壯志已經連續五次被擊碎（2013年歐洲杯、2015年世界盃、2016年奧運會、2017年歐洲杯、2019年世界盃）。周六，她們的大巴在前往羅瑟漢姆體育場的路上還被一個彈丸之物擊碎一扇車窗，當時曾引來驚恐。當晚勝利之後，才有人想起，這原來是一個快樂的預兆，打破了半決賽賽程前的魔咒......。

但願法國女隊的仲夏之夢長長地續寫下去，直到拿下夢想的的足球王冠。