環法賽女版今天上路 趕在男子凱旋門衝刺前騎上香榭麗舍大道

法國/女子環法賽

環法自行車賽今天熱鬧非凡。男子環賽今天下午傍晚時衝刺結束比賽，而女子環賽則是今天午後發哨起步。144名女子自行車選手分別代表俱樂部隊參賽。法新社說，環法自行車賽女版是重拾受挫的歷史線索上路。巴黎今天炎熱，陽光烤人，據評論說這給女子環賽帶來考驗。

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在中斷了33年之後，女子環法賽今天開始，這是自1989年以來第一個女子自行車大環賽，周日下午1點41分在巴黎出發。

法國女子自行車傳奇人物龍格Jeannie Longo在組委會的車裡陪同賽事總監Marion Rousse陪伴144人的車隊，她們圍繞杜樂麗花園和香榭麗舍大街的賽道，進行這第一段81.6公里的比賽。

據法新社說，荷蘭自行車衝刺型運動員Lorena Wiebes今天在巴黎贏得了環法自行車賽女子比賽的第一個賽段，拿下了女子比賽的第一件黃衫。

Wiebes比她的同胞Marianne Vos更有力，在香榭麗舍大街獲勝，而比利時人Lotte Kopecky在最後的衝刺中獲得第三名。

在周一莫城和普羅旺斯之間的第二賽段（136.4公里）之前，已經知道該賽段只有143名車手出發。因為比利時車手Alana Castrique（Cofidis）在比賽還剩10公里左右時發生碰撞受傷，被迫退賽了。

法國人龍格Jeannie Longo是三屆環法自行車賽的冠軍，包括拿下1989年的環法賽最後一屆冠軍。