環法賽男子比賽最後一段向凱旋門開騎

法國/環法賽

今年環法賽男子版黃衫持有者丹麥人Jonas Vingegaard和整個車隊周日下午17點前在巴黎西部的La Défense開始了115.6公里的第21賽段，也是最後一個賽段的比賽。

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今年環法賽堅持到最後報告有135名選手。加拿大人Guillaume Boivin和Michael Woods（以色列PT）以及西班牙的Gorka Izagirre（Movistar），在最後一天的比賽前退出了比賽。

比賽預計在星期天晚上7點34分左右結束，預計丹麥人Vingegaard將獲得冠軍。

最後一段賽在首都西部近郊展開，然後進入巴黎展開傳統的市內環騎，最後距離在著名的巴黎香榭麗舍大道上結束。

按照法新社說法，今天的比賽在開始時就變成了一場郊遊，向凡爾賽進發，經由聖昆廷-伊夫林（Saint-Quentin-en-Yvelines）國家自行車場，這裡是2024年的奧運會場地，然後繞過著名的凡爾賽城堡。再登爬Côte des Gardes，再經Issy-les-Moulineaux進入巴黎市內。在最後的6.8公里賽道之前，巴黎的幾個主要景點（盧森堡公園、新橋、盧浮宮）將被環騎經過八次。終點在700米直線的末端，從大皇宮起直線朝凱旋門方向上演最為激烈的比賽衝刺。