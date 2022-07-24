羅馬教皇方濟各到訪加拿大 向原住民再次道歉

天主教/加拿大

羅馬教皇方濟各於7月24日起首次對加拿大進行訪問，到訪埃德蒙頓、魁北克市和伊魁特三地，向一個多世紀前天主教教會給加拿大原住民造成苦難再次道歉，以推進與加拿大原住民在寄宿學校歷史問題上的和解。

廣告 繼續瀏覽後續

羅馬教皇方濟各從今天開始到7月30日對加拿大進行訪問，也是歷任天主教教皇第四次、現任教皇首次到訪加拿大。

方濟各教皇先後到訪埃德蒙頓、魁北克市和伊魁特三地，與加拿大原住民印第安人團體會晤，開啟其“懺悔之旅”，旨在推進與加拿大原住民在寄宿學校歷史問題上的和解。

從 19 世紀末到 1990 年代，約有 15萬名原住民的兒童被強制收容在 130 多所寄宿學校里，這些學校由加拿大國家出資，大多由天主教會管理。

這些原住民兒童被迫與家人和自己的語言和文化隔離，在住宿學校經常成為暴力的受害者，有時甚至受到性侵。 當時加拿大政府的目標是要通過這種方式把原住民的兒童改造成“小加拿大人”，迫使原住民合作從而佔據他們的土地。

加拿大官方消息顯示在這段期間在天主教的住宿學校中有約6千名兒童死亡，其中大多數死於傳染病。

今年四月初，加拿大原住民社區領袖組成代表團前往羅馬，在梵蒂岡與教皇進行多次會面，教皇方濟各就天主教會曾經在加拿大原住民寄宿學校系統中擔任的責任作出“歷史性”道歉，對寄宿學校系統中發生的虐待和不尊重原住民身份、文化和精神價值的行為表示“悲傷和羞愧”，同時表達了到訪加拿大的願望。

本次羅馬教皇方濟各將再次請求當地原住民原諒。