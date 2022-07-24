25歲的丹麥車手溫格高贏得其首個環法自行車賽冠軍

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丹麥車手溫格高(Jonas Vingegaard)在與衛冕冠軍斯洛文尼亞車手波加查（Tadej Pogacar）經過了三周驚心動魄的對決中脫穎而出，於周日贏得了他的第一個環法自行車賽冠軍。現年25歲的溫格高成為自1996年比耶·里斯（Bjarne Riis）以來，第一位贏得環法自行車賽的丹麥車手。

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去年輸給波加查，獲得環法自行車賽亞軍的溫格高在今年的山區賽段中建立了優勢。他首先在阿爾卑斯山的賽段中從波加查手中奪走了黃衫，本周又在前往法國西南部歐達康(Hautacam)度假區的最後一個比利牛斯山賽段中，展示了令人印象深刻的實力。

波加查在與時間賽跑中也佔了上風，在周六的個人計時賽中比波加查更快完成賽段，有效地確保了在周日取得冠軍。

最終，在今年的環法自行車賽上波加查獲得總成績亞軍，2018年的賽事冠軍——英國車手、36歲的托馬斯（Geraint Thomas）贏得了總成績的第三名。

周日，溫格高站在環法自行車賽的領獎台上說：“這對我來說簡直是意義重大的”。溫格高在他的伴侶和他的小女兒面前首次贏得了環法自行車賽冠軍。溫格高說，如果沒有她們，他“永遠無法做到這一點”。

溫格高說，這場勝利“對我來說是巨大的，令人難以置信”。他補充說：“我想感謝的人太多了，但我不知道從何說起”。溫格高特別讚揚了在他的家鄉丹麥開始比賽的組織者。他還稱讚隊友比利時騎手瓦特·範·艾特（Wout van Aert）的表現是“驚人的”，並稱讚他是“世界上最好的騎手”。

溫格高補充說：“我們有一個計畫，我們完全按照計畫行事，我的所有隊友都超越了自己。”身着黃色領騎衫的他在香榭麗舍大道的領獎台上表現得溢於言表，把女兒和第一名的獎盃抱在懷裡慶祝。