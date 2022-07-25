法國政府即將頒布更嚴厲的節能規定

法國節能新規

法國能源轉型部長帕尼耶-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）7月25日宣布，為節約能源，她將出台節能法令，強制空調商店不得敞開大門，並減少照明廣告持續時間，違者罰款。

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法國能源轉型部長昨天7月24日對《星期日報》說："在接下來的幾天里，我將發布兩項政令”：“第一項將禁止所有城市在凌晨1點至6點之間開照明廣告”，"但機場和火車站除外"；“第二項政令將禁止商店在使用空調和暖氣工作時敞開大門"。

帕尼耶-魯納歇部長在蒙特卡洛電台RMC解釋自己這個決定時說：“敞開大門"意味着多出20%的能源消費（......）這是荒謬的"。

之前在7月中旬，法國經歷一場特殊熱浪時，里昂、貝桑松和巴黎等市政府已發布地方政令，要求開空調的商店不得敞開大門，否則會被罰款。

法國政府計畫將這一做法推廣到全國，並對違反者處以最高750歐元的罰款。不過，最初階段將側重於向店主通告。

至於照明廣告，目前法國這方面的規定對居民人數多於或少於80萬的城鎮進行了區分：居民人數少於80萬的城鎮，在凌晨1點至6點之間禁止使用照明廣告。在人口較多的地區，規則取決於當地的廣告法規（如果有的話）。現行法律還規定，凌晨1點後應關閉照明標誌和商店窗戶。