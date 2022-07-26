喀麥隆人評馬克龍出訪關注中法競爭

中國/法國/喀麥隆

馬克龍出訪非洲的首站是喀麥隆，鑒於中國在非洲日益重要的經濟投資以及政治影響，中法在喀麥隆是否存在一種競爭關係?

廣告 繼續瀏覽後續

對此，法國非政府組織香港非洲組織(Afrique Hongkong)的負責人喀麥隆人Joel Engo向法廣表示: «我並不認為中法在喀麥隆存在一種競爭關係，由於法國在當地不再有經濟上的投資實力，可以說中國的投資在某種程度上彌補了這一短缺，當然這僅僅是喀麥隆一國的情況，並不是非洲其他國家的情況，中國到目前為止僅僅活躍於經濟領域，而法國則在政治領域施加影響。中國在喀麥隆的投資主要在大型的基礎設施領域，例如修建首都人民大會堂等建築，喀麥隆國會大廈等等，而不是同日本一樣修建學校以及醫院等有利於民生的建築。中國投資造成喀麥隆國家財政的負債率不斷上升，中國債務占喀麥隆債務總金額的百分之四十，喀麥隆已經逐漸成為非洲中國債務陷阱的象徵。»

作為生活在法國的喀麥隆人，對馬克龍的訪問有何期待? Joel Engo 回答說 :«喀麥隆人期待法國不再支持喀麥隆政府，允許喀麥隆的反對黨非政府組織能夠正常的運作，不再支持現政府的鎮壓性政策，釋放被關押在監獄中的政治犯，因為在喀麥隆有許多政治犯被以普通罪犯的罪名而關押。»