巴黎2024奧運會還有2年 馬克龍保證沒有“奧運稅”

巴黎2024奧運

巴黎2024年夏季奧運會還剩兩年之際，法國人開始關心是否會因這場活動增加稅收。三分之二受調者贊成在塞納河上舉行開幕式。

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巴黎2024年夏季奧運會進入兩年倒計時（26/07-11/08/2024）。法國總統埃馬克龍今天7月26日周二在接受法國體育報《L'Equipe》（隊報）採訪時保證說，"不會有與2024年巴黎奧運會相關的奧運稅"，他並解釋說，"奧運會的資金由奧運會自身提供"。

據法新社介紹，將有100萬張24歐元的門票被出售。40萬張門票將分發給年輕人、殘疾人和為奧運會作出貢獻的地方當局的公務員。

根據《巴黎人報》今天周二公布的民意調查，47%的法國受訪者表示對巴黎奧運會“無動於衷”，26%的人表示感興趣，19%的人表示擔心，7%表示渴望，1%的人沒有發表意見。

這項民意調查是在埃馬紐埃爾-馬克龍在愛麗舍宮召開的關於奧運會主題的"現場會議"第二天公布的，該會議旨在評估該活動的所有主要利害關係。

調查顯示，只有54%的法國人計畫"通過媒體關注賽事"，12%的人想"買票參加活動"，9%的人想現場參加開幕式，8%的人想參加閉幕式，6%的人準備以志願者身份或應聘的方式參與奧運會。

至於其他方面，65%的受訪者"贊成"在塞納河上舉行開幕式，而在安全這一關鍵問題上，72%的人認為其他城市會提供良好的安全保障，但巴黎只有66%。

最後，對於75%的受訪者來說，巴黎2024年奧運會的預算將被超出，對於53%的受訪者來說，法國的獎牌總數將與上屆奧運會相當，而26%的受訪者預測獎牌數量會更多，19%的受訪者認為獎牌數量將更少。

該調查在1,019名18歲及以上法國人口的代表中進行，於7月20日和21日通過自填式問卷進行了訪談，採用了配額法。