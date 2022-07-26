法國動員醫學院學生 加速接種猴豆疫苗

法國/猴豆疫苗

法國衛生部長弗朗索瓦·布勞恩7月25日表示，動員醫學院學生來加大法國接種猴豆疫苗力度。相關協會認為政府接種疫苗措施有缺陷，批評政府缺乏抑制猴豆疫情爆發手段。

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法國衛生部長弗朗索瓦·布勞恩本周一通過電視表示法國將徵集醫學院學生了加大接種猴豆疫苗力度。目前巴黎設置了一個專門接種猴豆疫苗中心，已經準備了4萬2千劑疫苗，有6千多人接種。

法國相關協會認為政府接種疫苗措施有缺陷，批評政府缺乏抑制猴豆疫情爆發手段。

法國公共衛生部最新數據顯示全國有1567個猴豆感染確診病例，其中將近一半在巴黎大區，主要是男性，成年人的年齡從18歲到84歲不等。

法國LGBT協會指出法國政府應對猴豆疫情準備不足，缺少透明度，病人很難找到醫生診斷。

法國政府從7月8日起擴大接種猴豆疫苗範圍，包括男性之間發生性行為者，變性人和跨性以及性工作者，此前只有接觸到感染者才進行接種。

世衛組織於7月23日宣猴豆是國際公共衛生緊急事件，世衛組織啟動了最高級別的警戒狀態，除了歐洲的風險較高之外，全世界的風險相對適中。

近期猴豆病毒迅速傳播，已在大約75個國家發生病例，傳染了超過1萬人，5名死亡病例，歐洲是“震中”地區。