法國所有部長被籲暑期留巴黎至8月7日 且須24日返回工作

法國總理府呼籲今年暑假所有部長要留巴黎直至8月7日。然後，那些出外度假者，必須於8月24日結束假期，返回巴黎工作。負責政府國會關係聯絡的次長宣布，今年也是20 年來，第一次在 9 月將不舉行國會的非常會議。

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根據日期為周五(22日)的一份法國總理府發布的一份通知中，要求這些部長們“參與國會工作直到議期結束”，留在巴黎直至8月7日，直到議期結束”。然後 出外度假者必須於8月24日結束假期，返回巴黎工作。該通知是由《巴黎人報》披露並由《費加羅報》諮詢到的內容。

顯然的，法國政府的部長們必須在留在巴黎直至 8 月 7 日星期四。 這也是讓國會能夠最終通過當下的三項法案所需的時間，亦即健康法案、購買力法案和修正預算。

通知還說，即使這些政府成員度假不在巴黎，他們也必須保持在可聯繫狀態：他們必須先提供聯繫方式、休假日期和其度假別墅的地址後，才能離開。

通知指出，這些部長們必須“選擇一個與其工作職責相適宜的度假目的地”，亦即：能夠在緊急情況下迅速動員。

10 月 3 日重返議會：根據一項不成文的規定，部長們被要求不要前往國內目的地距離超過兩小時的度假目的地。至於法國總統馬克龍，這個暑假應該會前往布雷甘松堡（Fort Brégançon）度假，這是他擔任總統後，每年夏天都會去的瓦爾省的法國總統官邸。

這段假期過後，政府成員最遲必須在 8 月 24 日（這是收假後的部長會議日期）返回巴黎。 但國會的公開會議要等到 10 月 3 日重新開啟。

負責國會關係事宜的次長弗蘭克·里斯特周二(26日)宣布，這是20 年來第一次在 9 月將不舉行非常會議。根據他的說法，目的是：“給與時間來與議員和法國民眾就學年開始時的議題文本進行磋商”。

這可能也是為了能部署設立總統馬克龍一直以來心心念念的那個“全國重建委員會”；該委員會原定於 6 月底推出，已被推遲到 9 月中旬。

開學後的第一個法律草案，將討論那些10 月 31 日即將到期的失業保險法規的延長。