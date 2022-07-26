法國檢察院啟動俄羅斯權貴在法資產調查

法國/俄羅斯/腐敗

俄羅斯“反腐基金會”創辦人，反對派領袖納瓦爾尼與其指控的“普京宮殿”

法新社從消息人士處獲悉，法國國家金融檢察院接受了非政府組織透明國際組織的投訴，並且於7月1日開始調查與俄羅斯總統普京關係密切的俄羅斯寡頭在法國的資產。

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國際反腐敗組織 "透明國際 "於5月底在巴黎就對 "與-普京關係密切的俄羅斯商人和高級官員 "可能在法國 "清洗 "不義之財提出了申訴。

非政府組織主席帕特里克-勒法斯（Patrick Lefas）表示：他們已經通過各種來源，制定了一份關於俄羅斯寡頭和與俄羅斯政權關係密切的人在法國的房地產資產的清單，並收集一系列這些房地產資產的非法來源的線索，確定了一條財產鏈。

透明國際的律師William Bourdon慶幸俄羅斯寡頭的BMA（不義之財）的司法篇章已經開啟。他認為，烏克蘭戰爭的發生的 "凍結措施（資產，編者注）"在某些情況下將成為加速調查的因素，並將允許採取廣泛的扣押措施，在刑事定罪的情況下，將被沒收。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際社會已經制定了一份俄羅斯寡頭的名單，他們的資產被凍結。在法國，一些房產（別墅、莊園、公寓）已經上市，在藍色海岸、羅納-阿爾卑斯大區、巴黎以及西南地區。

透明國際律師表示調查也將追究協助俄羅斯寡頭用不義之財來投資房地產行業的房地產商以及中介人員。