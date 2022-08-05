法國氣溫下周將再次上升，乾旱進一步加劇

法國/氣象

法國氣象局周五晚間宣布，法國氣溫下周將會再一次上升。另外，雖然有暴雨，但乾旱狀況將進一步加劇。

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法國某些地區剛剛走出第三波熱浪、氣溫開始下降，但是，法國氣象局預測說，從8月7日星期天開始，氣溫將再一次升高。仍然根據法國氣象局的預測，雖然近日會有暴雨，但是，法國土壤的乾旱程度仍將繼續惡化。

法國氣象局周五晚間宣布，“法國本周末從西北部開始降溫，之後，從周日起，法國西南部的氣溫將再次開始上升；周一，法國北半部的氣溫也開始上升。”

法國氣象局預計，周日，西南部地區的氣溫將達到33°C至35°C，地中海地區的氣溫則會保持穩定或略有下降。

周一，氣溫繼續上升併到達北半部地區：預計西南部到東南部的氣溫為35°C至37°C。法國大部分地區的最高溫度則有可能是在32°C至36°C之間。

隨着今年夏季法國持續高溫，法國土壤出現了嚴重的乾旱。法國氣象局指出，在全國層面，自7月17日以來，法國每天都在創下土壤乾旱的新紀錄。8月中旬之前，土壤乾旱的狀況很可能會在很多地區變得更糟。

法國氣象局預計，本周末，多個地區都有暴雨，然而，暴雨並不足以彌補7月份的歷史性的全國降雨不足。

目前，法國有一百來個村鎮或街區甚至連飲用水的供應都無法得到保證，不得不使用水罐車來保證飲用水。