60多人試圖營救塞納河中迷路的白鯨

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9日晚，60多人組成的救生隊準備營救在巴黎塞納河中迷路近一個星期的白鯨。法國海洋守護者協會負責人拉米亞·埃塞姆拉利對媒體表示：我們決定把白鯨從水中先救出來，放回維斯特雷阿姆(Ouistreham)準備好的海水裡，餵養三天之後，讓它有足夠的體力返回其位於北極的棲息地。

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8月5日報道，法國巴黎西北約70公里的塞納河畔弗農船閘附近發現了一頭迷路的白鯨，從那時起拯救這隻北極哺乳動物的行動便開始了。參與營救的有獸醫、消防員、科學家和海洋守護者。9日晚，20多名潛水員試圖把迷路的白鯨從塞納河中“撈”出水面。

官員們說，這頭白鯨似乎體型偏小，希望公眾能夠遠離它。同時，動物專家們對鯨魚遠離它本來的棲息地而到如此遙遠的南方感到困惑。法國科研人員希望通過注射混合維生素來刺激這頭白鯨的食慾，讓它有足夠的體力游出160公里的路程。

另據路透社，環保組織法國海洋守護者協會負責人拉米亞·埃塞姆拉利說：“現在我們面臨的挑戰將是餵養這頭白鯨，並幫助它回到本來的海洋。”

拉米亞補充道，如果直接把白鯨從水裡救出來，可能會導致更嚴重的後果。同時，引導它回到原本的海域也充滿風險。

今年5月，專家希望利用聲音刺激，將一頭4米長的雄性虎鯨引回大海，結果失敗了，導致虎鯨在諾曼底的塞納河上游死亡。