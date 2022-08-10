塞納河裡的大白鯨死了

法國/大白鯨死了

據法國諾曼底省省長宣布，一周多前在塞納河發現的白鯨，在從厄爾省的一個水閘轉移到韋斯特勒姆（卡爾瓦多斯）港的過程中，不得不被安樂死。

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法國諾曼底省省長宣布，"儘管對白鯨進行了前所未有的救援行動，但我們很遺憾地宣布這隻鯨魚的死亡消息。"

法新社自法國韋斯特勒姆（Ouistreham）發布的消息說，一周多前在塞納河發現的白鯨，在用卡車從厄爾省的一個水閘轉移到諾曼底港口後，在抵達韋斯特勒姆（Calvados）時不得不被安樂死。

據卡爾瓦多斯省在一份聲明中說："這條白鯨於8月10日星期三上午10點30分抵達位於Ouistreham的邊境獸醫和植物檢疫檢查處（SIVEP），在考慮將鯨魚轉移到Ouistreham船閘之前，要進行獸醫和健康評估。儘管部署了技術和後勤資源，但不幸的是，這隻鯨魚的健康狀況在旅行中惡化了。獸醫專家報告了白鯨非常虛弱和呼吸活動的狀況。因此，我們與獸醫共同決定對其實施安樂死。"

在公共平台上，Sdis的獸醫Florence Ollivet-Courtois解釋說，這隻鯨魚在周三上午用卡車運輸的過程中健康狀況惡化了。據獸醫解釋，“在旅途中，獸醫注意到鯨魚的狀況有所惡化，尤其是呼吸方面。這隻動物處於缺氧狀態，動物的痛苦是顯而易見的。”

獸醫說：我們決定將它放回水中是不合適的，因此我們必須着手對它進行安樂死。

非政府組織Sea Shepherd也證實了這隻鯨魚的死亡。"我們懷着沉重的心情宣布，這隻白鯨沒能在移位中存活下來，移位是有風險的，但對於給一隻本來註定要死亡的動物一個機會來說是至關重要的。由於它的狀況惡化，獸醫決定對它實施安樂死。"

一個多星期前在塞納河發現了這隻海洋動物，儘管白鯨通常生活在寒冷的水域，但它的出現引起了轟動，消息甚至超越了法國的邊界。