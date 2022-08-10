大白鯨今被救出塞納河

法國/塞納河大白鯨

原因不明迷失在塞納河的白鯨周二晚上被拉出位於法國北部的聖皮埃爾-拉-加倫的塞納河水面，法國方面試圖將大白鯨運回到大海。

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據法新社今天報道稱，昨夜今晨格林尼治標準時間2點左右，經過6個小時的努力，這隻被認為健康狀況 "令人擔憂 "的800公斤鯨魚被吊起並被放入一個由起重機拖動的網中，安放在一艘駁船上，有十幾名身穿白色大褂的醫療專家照看大白鯨的狀況。

據Eure省（Saint-Pierre-la-Garenne所在的省）秘書長Isabelle Dorliat-Pouzet說，白鯨是一種生活在寒冷水域的動物，它出現在塞納河非常罕見，救援活動敏感，要將白鯨放入一輛空調裝置，用稻草或其他舒適的東西鋪墊裹身，然後從水中運到海里。

根據副省長的說法，在法國北部Ouistreham港口的一個為白鯨準備的水閘空間，以海水環境接收這隻動物，白鯨將在那裡停留三天，醫護人員觀察白鯨健康狀況，然後將白鯨導遊送入大海"。

這隻鯨魚於8月2日在塞納河中被發現，自上周五以來一直在位於巴黎西北70公里處的一個水閘限定的水面中。

據法國海洋動物園的專家Isabelle Brasseur說，把白鯨帶回海上的行動並非沒有風險，因為白鯨已經很虛弱，對壓力很敏感。

該報道稱，參與救援的24名潛水員和操縱水箱周圍繩索的救援人員不得不在昨夜今晨重複數次，以引誘白鯨進入能夠將它安全擡出水面的結構。

有少數圍觀者整夜呆在岸邊觀看救援行動。