投射印太影響力 ：法國三架陣風戰機將飛抵新喀里多尼亞

法國/印太/軍事

法國軍隊周三8月10號表示，三架陣風戰鬥機預計將於周五從法國抵達海外屬地新喀里多尼亞，並將與美澳新德等國空軍一起演習。分析指這法國空軍和航天部隊在亞太地區資源投射的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

這個行動被命名為“飛馬22” （Pégase 22），該空中任務還包括兩架空客A330 MRTT加油機和兩架空客A400M軍用飛機。飛行團隊在印度和澳大利亞停留兩次，行程18000公里，預計將於72小時後，周五晚上在法屬新喀里多尼亞降落。

法新社引述新喀里多尼亞武裝部隊參謀長普術阿（Frederic Puchois）上校說："這項任務旨在表明，法國有能力在世界任何地方保護其利益和公民。“

法國空軍和太空參謀長斯特凡-米勒在一份介紹飛馬22的文件中說，此次行動的目的也是 "確認法國在這一戰略利益區的存在，並加強與該地區眾多合作夥伴的聯繫"。

在南太平洋的法屬群島，陣風戰鬥機與新喀里多尼亞武裝部隊的 "海上、空中和陸地資源 "的演習將在庫馬克（北部）和利福（洛亞蒂群島）舉行，8月16日結束。空中分隊將調動約160名人員，還將對新喀里多尼亞不同地區進行飛越，民眾能夠看到飛機。

普術阿上校指出，這些戰機隨後將前往澳大利亞，在那裡與 "來自澳大利亞、美國、加拿大、新西蘭和德國的盟國空軍的大約一百架飛機 "一起參加演習，為期三周。

據法國國防部，"在澳大利亞取消出售法國潛艇有關的事件令人失望之後，該軍事演習標誌着 "與澳大利亞的空中合作重新啟動”。堪培拉曾在2021年9月突然宣布取消了購買法國潛艇的大型合同，一度引起兩國重大外交危機。

演習結束之後， 這些軍機在停靠印度尼西亞、新加坡和法國在阿拉伯聯合酋長國的空軍基地後，預計於9月18日返回法國。