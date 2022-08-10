法總理博爾內將親臨吉倫特省火災區

吉倫特省特大火災

法國西南部吉倫特省森林火災燒毀了6200多公頃樹林，超過1萬人撤離到安全地方。這已是吉倫特省今年夏季遭受的第二次大火災。法國總理博爾內（Élisabeth Borne）11日將視察火災區，展示政府對民眾和消防隊員的慰問。

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內政部長熱拉爾德·達爾馬寧透露說，為遏制火勢，政府動員了1000名消防員，9架滅火機和兩架水上直升機。

市政府在網上通知需要撤離的居民：帶好個人的身份證、貴重物品、準備好寵物，等待撤離的通知。

德萊女士 (Camille Delay) 不得不離開她的房子和她的雜物店。隨她離開住處的還有他的兒子和兩隻小貓。

現年30歲的德萊告訴路透社記者：“到了10日下午，住所周圍都是刺鼻的酸味兒。村裡的每個人都爬到屋頂上遙望火勢有多大。十分鐘後，煙霧越來越大”。

一名消防員說：再次疏散這裡的居民是意料之中的事情，但一些居民是不願離開家園的。

18歲阿里松(Allisson Horan)告訴路透社記者：“我寧願和我父親留在這裡，我們不願意離開自己的房子和我們相依為命的小狗”。

他還擔心地說：“最糟糕的是風向轉了，我們居住的房子越來越危險了！”

許多道路和部分高速公路已被關閉。

法國內政部長已經開始向歐盟其他國家求救。內政部長達爾馬寧對媒體表示：“我們給盟國打了電話。瑞典人從11日開始借給法國滅火機。毫無疑問，意大利人在未來幾天也會給法國提供滅火機”。

法國內政部長補充道：這種歐洲機制允許我們，至少在接下來的幾個小時，能夠集中其他空中資源”。

法國總理和內政部長敦促公司老闆批假，讓自願消防隊員能夠脫身投入到滅火的行動中。

法國內政部長解釋說：法國今年火災非常嚴重。10場火災中有9場是犯罪作為。達爾馬寧表示：就拿8月10日來說，全法國有200起不同程度的火勢。政府全力以赴，撲滅 了98%的火災；而剩餘的2%變成了熊熊燃燒的大火。