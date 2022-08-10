馬克龍與約翰遜電敘法英友情

法國/英國

儘管法國與英國因漁業與移民政策有摩擦，法國總統馬克龍和已經宣布辭職的英國首相約翰遜在昨天晚上的電話交談中讚揚了他們幾年來的合作，並強調要繼續支持烏克蘭。英國首相府發言人說，"他們感謝對方的友誼和友情，並說兩國雙邊合作在許多國際問題上發揮了作用。

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據法新社報道稱，馬克龍和約翰遜在烏克蘭問題上達成共識，並談論他們的合作友情。然而，由於與英國脫歐有關的爭端，特別是關於捕魚的分歧，以及法國與英國兩位領導人的強烈個性，兩國關係並不總是順利。

正在法國南部布雷岡松堡度假的馬克龍和約翰遜表示，他們 "堅信雙邊關係將在未來幾年繼續加強"。兩國還計畫在未來幾個月內舉行峰會，但那時約翰遜將不再任職。

英國首相在幾個月的醜聞之後於7月初辭職。保守黨成員將在8月就其繼任者進行投票，繼任者將在9月5日宣布。外交部長Liz Truss是取代前財政部長的熱門人選。

據法國總統府說，馬克龍和鮑里斯-約翰遜還重申 "他們決心在必要的時間內支持烏克蘭，並在合作夥伴之間保持高度協調，以滿足烏克蘭人民的軍事、人道主義和經濟需求"。馬克龍與約翰遜電話談及烏克蘭戰爭造成的穀物封鎖，他們重申支持歐洲的努力，允許通過公路和河運出口努力。

據倫敦說，馬克龍 "讚揚了英國首相在烏克蘭問題上顯示的領導力。約翰遜一直站在西方支持烏克蘭的最前沿。他是2月24日俄羅斯發動侵烏戰爭開始後第一批前往基輔的人之一。約翰遜在4月9日首次訪問後，他於6月17日再訪，即在馬克龍、德國總理朔爾茨和意大利總理德拉吉聯合訪問烏克蘭的第二天。此後，德拉吉也宣布辭職。