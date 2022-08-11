歐盟積極援手助法救火

法國/森林火災

多個歐洲國家將派遣增援部隊幫助法國消防員，法國消防隊周四正在撲滅幾場因熱浪和歷史性乾旱而枯萎的森林火災。法國西南部的一場大火尤為熾烈。

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周四上午，法國又發生了多起火災，遍布吉倫特省（西南部）、汝拉省（東部）、德龍省、阿韋龍省和洛澤爾省（東南部）。

面對這些大火，法國呼籲提供幫助，幾個歐洲國家已經宣布他們正在派遣增援部隊。"據法國總統馬克龍在一條推特上說：德國、希臘、波蘭，以及在接下來的時段里，羅馬尼亞和奧地利也將派兵增援。面對大火，我們的夥伴正在向法國提供援助。馬克龍說，"感謝他們。歐洲的團結正在發揮作用。"

此外，歐盟委員會宣布，從希臘和瑞典向法國派出了歐盟滅火機隊的四架飛機。波蘭宣布，它將在周四派出146名消防員到法國南部幫忙。

截至周四晚前，德國共派出了64名消防員和24輛消防車。

法國內政部長Gérald Darmanin周三宣布，在地面上，已經動用1000多名消防員、9架飛機和兩架水彈直升機 。

在法國西南部的吉倫特省，火勢最為壯觀：根據最新的報告，自周二以來，已有6800公頃的土地被蹂躪，而在一個月前，那場怪異的大火已經使14000公頃的土地被燒焦。

法國鄰近的葡萄牙，中部大火留下同樣的荒涼焦土：據歐洲數據顯示，葡萄牙周四動員了1500多名消防員，以結束幾天來肆虐埃斯特雷拉山自然公園的森林大火，該大火摧毀了大約1萬公頃的土地。