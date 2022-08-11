火與熱：法國遭遇不尋常的夏天載入史冊

法國/炎熱乾旱

法國今年遭遇不尋常的夏天。法國人面對更多的火災和持久的熱浪。法國的今夏將被載入史冊。

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據法新社今天報道稱，在這個將被載入史冊的夏天，法國的數千名消防員正在與因熱浪和歷史性缺雨而乾涸的森林中的新大火作鬥爭。

周三夜幕降臨前，法國有八場大火在燃燒，分別位於吉倫特省（西南部）、馬恩-盧瓦爾省（西部）、汝拉省（東部）、德隆省、阿韋龍省和洛澤爾省（東南部）。更不用說每天從北到南開始的無數小火了。

在吉倫特省，火勢最為壯觀，勢比紅牆，在風的助攻下，在松樹中肆虐馳騁，已經吞噬了6000公頃的土地，這是整整一個月前燒黑了14000公頃土地上的怪物大火復燃。有10,000人被疏散，包括朗德地區的2,000人，有些是第二次被疏散。

吉倫特省消防隊的部門主管馬克-維爾穆倫（Marc Vermeulen）解釋說：火勢已經向四面八方蔓延，隨着溫度升高，火勢在一些地方已經呈爆炸狀了。

法國總理伊麗莎白-博爾內和她的內政部長傑拉爾德-達爾馬寧周四奔赴火場，他們急於展開新的動員。內政部長不安地說，他懷疑是縱火者的行為，因為在周三上午8點至9點之間，附近有8處火災燒開來。

根據政府的說法，今年法國總共有超過4萬公頃的土地被燒毀，或者說，根據歐洲衛星數據，有5萬公頃的土地被燒毀：無論如何，這是前15年年平均水平的幾倍，就像西班牙一樣，而夏天還沒有結束。

而在周日之前，預計不會有雨。

據法新社說，氣候變化最經科學驗證的影響之一是，熱浪將成倍增加、延長和加劇。熱浪的定義有三個標準：溫度異常高，炎熱的夜晚使身體無法降溫，連續數天。科學家們估計，根據本世紀全球變暖的程度，歐洲與熱有關的死亡人數可能增加一倍甚至兩倍。

法國目前的熱浪始於7月31日，是繼6月底和7月中旬的熱浪之後，今年的第三次熱浪。此外，7月已被列為自......1961年3月以來最乾旱的月份。

這次的溫度比7月中旬要低，當時有幾個地區的溫度超過了40℃，包括南特（巴黎西部），曾有過42℃的記錄被打破。

英國首次經歷了40℃。

周四，布列塔尼（西部）的氣溫將在33至36度之間，再往南則是36至40度。

周五，巴黎地區預計有35度。只有周日從西南方向到來的雷暴會使溫度降到30度以下。