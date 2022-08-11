[視頻] 法國吉倫特省，一月之內兩次發生山火

法國/吉倫特省

在不到一個月的時間內，位於法國東南部吉倫特省（Gironde）發生了兩起山火。為了儘快撲滅大火，法國政府動員了來自全國各地超過1000名消防員投入救援工作中。

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火情始終危急。於本周二下午在法國東南部吉倫特省附近爆發的火災，截止目前已經導致接近6800公頃的植被被燒毀，並且使得當地超過1萬名居民被迫因為火情離開自己的住所。

據當地省政府公布的數據，為了儘快控制火勢，超過1100名消防員已經到場參加滅火救援行動。另據法國內政部部長，目前現場已經有9架消防飛機以及兩架消防直升機的支援。

此外，根據法國總統馬克龍最新發布的推文，包括德國、希臘、波蘭、羅馬尼亞以及奧地利將在歐盟的合作框架下為法國抗擊火災提供幫助。

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

但由於今年七月以來極端乾旱的天氣，疊加高溫的影響，火勢並不容易控制。根據當地政府發布的文件指出，“當地的植被和土壤在由於一個多月來沒有降水而尤其乾燥”。這毫無疑問，將會為火勢的蔓延，創造有利天氣條件。

根據法國總理伊麗莎白·博爾內（Élisabeth Borne）發布的推文，她本人將與內政部部長熱拉爾德·達爾馬寧（Gérald Darmanin）前往吉倫特省視察災情。

這已經是吉倫特省一個月以來第二次遭受火災的襲擾。發生於七月中旬的大火導致了將近21萬公頃的植被山火吞沒。而此次的火災，僅僅是在起火後的24小時內，就讓近七千公頃的植被化為灰燼。

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