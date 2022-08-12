法國漫畫大師“小尼古拉”之父桑佩去世

法國/漫畫大師桑佩

法國漫畫大師讓-雅克-桑佩（Jean-Jacques Sempé）8月11日周四去世，享年89歲。幾十年來，他筆下的幽默人物早已融入法國幾代人的DNA。

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桑佩的妻子瑪蒂娜（Martine Gossieaux Sempé）向法新社宣布了他死訊。法新社說，從20世紀50年代至今，從為《紐約客》、《巴黎競賽》畫報和《快報》繪製圖畫，到繪製幾代人心儀的動漫人物"小尼古拉"專輯，桑佩是一位偉大的混合著幽默和詩意的大師，是嘲笑和謙虛的混合體。

其中“小尼古拉”是桑佩與1977年去世的法國另一位幽默文字大師勒內-戈西尼（René Goscinny）共同創作的人物。

桑佩曾是飽嘗繼父拳頭的孩子，他夾着素描夾子從波爾多來到巴黎，遇到流亡者戈西尼，後者來自一個被反猶太主義弄得傷痕纍纍的家庭。對於這兩位幽默大師來說，創作《小尼古拉》是治癒他們童年創傷的一種方式。

桑佩去世的消息在法國和國外的政治、經濟、媒體和藝術領域引發了無數的悼念和反響。

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍在電報群（Instagram）上說，溫柔的諷刺，細膩的智慧，爵士樂：我們永遠不會忘記讓-雅克-桑佩。他的眼睛和他的鉛筆會讓我們痛苦地想念。從小尼古拉到蘭伯特先生，再到聖日耳曼德佩的散步者，他有一種優雅的氣質，總是保持輕鬆愉快的心情，什麼都逃不過他的眼睛。馬克龍還在留言處貼出這位藝術家最後發表的繪畫。

法國總理伊麗莎白-博恩與幾位政府成員一起在她的推特賬戶上說，桑佩，曾經是繪畫，是文字，是微笑和詩，有時讓人笑出眼淚，今晚則是悲傷。我向他的家人和親人們送去我的念想"。

法國文化部長里瑪-阿卜杜勒-馬拉克（Rima Abdul Malak）在推特上說，桑佩不在了，但他的畫作將是永恆的。他的畫曾陪着我去貝魯特、巴黎、紐約"。"他用溫柔、詩意和惡作劇，用無窮無盡展開的幽默和絕對的自由，教我們用孩子的眼光看世界"。

《拉比的貓》的作者喬安·斯法爾（Joann Sfar）用他的畫向該類型的大師之一桑佩表示了敬意：他說桑佩去世了，這是我第一次確定有上帝在天堂。