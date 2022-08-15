2022軟科世界大學學術排名榜：美國大學仍居首位、法國保持不變

高等教育

周一2022上海軟科世界大學學術排名榜出台，隨着哈佛大學連續20年位居第一，美國大學在榜單上仍舊是名列前茅，法國院校的成績不變，仍有四家進入前100名榜單。

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和去年一樣，在這個全球最佳高等教育機構排名榜的前十名全部由使用英語的盎格魯-撒克遜大學佔據：其中八所美國大學和兩所英國大學，軟科世界大學學術排名榜是由獨立的上海排名諮詢公司，在2003年創立至今。

哈佛大學今年再次領先於同胞斯坦福大學居榜首。而另一所美國大學--麻省理工學院（MIT）打入前三，居探花，將去年的英國劍橋擠去了排名第四的位置。

接下來是美國的伯克利大學（第五）和普林斯頓大學（第六）以及英國的牛津大學（第七）。

榜單前100名中， 共有39所美國大學。

在非英語大學中佔據領先地位的仍是法國巴黎薩克雷大學，但與2021年的相比，排名下降了3個位置，只居16。此外，雖然還有三所法國大學進入了前100名，但是 排名與去年相比名次也下降了：包括法國高等師範學校（ENS）在內，由幾所高等教育機構組合在一起巴黎科學與文學-PSL研究大學，排名第40位，索邦大學（第43位）和巴黎西岱大學（第78位）。

法國高等教育和研究部，周一上午在一份聲明中表示 "與2021年一樣，有四所（法國）院校進入榜單前100名，其中三所進入前50名，"。

聲明還補充說： 根據榜單前20名大學的所在地，排名第16的巴黎-薩克雷大學令法國連續第三年保持其世界第三的位置"，這 也"說明了，法國在國際舞台上的科學影響力 "的排名。

法國高等教育和研究部部長Sylvie Retailleau還在聲明中，祝賀其他法國大學也進入不同名次的榜單，如："圖盧茲大學（201-300名）、里爾大學（301-400名）、巴黎東區Créteil大學（801-900名）和圖盧茲INSA大學（701-800名），以及進入榜單新範圍的實驗性公共學術機構（EPE），其中包括那些在2022年創建的學術機構（如蒙彼利埃大學、里爾大學和南特大學）"。

部長還強調，前200名中的8所法國大學 "都是經IdEx（卓越計畫）或ISITE（科學-創新-領土-經濟計畫）認證的"。

上海軟科世界大學學術排名榜有六個標準，其中包括大學裡研究生和教授，獲得諾貝爾獎和被認為是數學界的諾貝爾獎--菲爾茲獎--的人數，在各自學科中被引用次數最多的研究人員的人數，以及在《科學》和《自然》雜誌上發表論文的數量。

今年，超過2500個高等教育機構接受了評審，來確定榜單前1000名的排名。