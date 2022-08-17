《查理周刊》今諷刺教皇等宗教領袖對刺殺拉什迪事件緘默

法國諷刺報紙《查理周刊》今天在所出新刊中對全世界宗教領袖沒有譴責恐怖襲擊英國籍作家薩爾曼-拉什迪的事件表示憤慨。

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就拉什迪遭刺殺事件，《查理周刊》揭露宗教界過於沉默。該周刊今天發表社論文章，指"我們聽到一些政治領導人表示憤慨，但很少聽到宗教當局的聲音。"該刊總編輯里斯在社論中寫道，伊朗新聞界祝賀這次暗殺企圖的肇事者的文章不應掩蓋這樣一個事實：很少有遜尼派宗教領袖和其他宗教領袖譴責這次暗殺。

Riss是2015年1月《查理周刊》遭恐怖襲擊事件中的少數倖存者之一。

《查理周刊》今天在封面的一幅漫畫中，表達對教皇弗朗西斯的奇怪沉默感到驚訝。漫畫中教皇坐在輪椅上，正抱怨自己的膝蓋疼痛。

羅馬天主教宗教並不是唯一被批評的對象。《查理周刊》總編的文章寫道，"在尊重宗教的名義下，我們的民主社會給人的印象是向最輕微的宗教要求屈服，而宗教沒有什麼理由被置於人類精神的所有其他表現形式之上。"

在頭版漫畫中，人們看到這位印度出生的小說家拉什迪出現在紐約街頭，他的臉上和眼睛上有被刺傷疤痕。據漫畫家菲利克斯評論，"拉什迪會活得更好：因為他終於可以隱姓埋名地行走了。"

《查理周刊》還批評那些最初報道說8月12日在紐約發生的持刀襲擊事件的肇事者動機不明的人。專欄作家Yann Diener譴責這種 "故意的愚蠢 "和 "對無知的激情"。

《查理周刊》編輯熱拉爾-比亞德憤怒批評說，“在2015年1月和11月之後，在尼斯之後，在布魯塞爾之後，在斯特拉斯堡之後，在曼徹斯特之後，在塞繆爾-帕蒂之後，在世界各地以伊斯蘭教的名義進行的一連串令人難以忍受的屠殺和斬首之後，怎麼還能說出這樣的胡話？"編輯熱拉爾-比亞德問道。

據法新社說，自1989年出版《魔鬼的詩篇》以來，薩爾曼-拉什迪一直受到伊斯蘭極端分子的死亡威脅，這部小說引發了伊朗阿亞圖拉-魯霍拉-霍梅尼的 "法特瓦"追殺令，要求暗殺拉什迪。