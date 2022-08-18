法國駁回馬里的無端指控

馬里/法國/恐怖主義

馬里17日報告向聯合國安理會輪值主席國中國寫信，要求指控安理會會議，聲討法國對馬里的侵略以及法國與恐怖主義聖戰組織勾結罪惡。法國今天回應馬里政變軍政府的指控，稱從沒有直接或間接支持恐怖主義組織。

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據本台報道，法國由駐巴馬科大使館對馬里的指控作出回應。

在馬里的指責之後，巴黎站出來駁回。馬里在本周早些時候發給聯合國的一封信中，馬里當局指責法國為薩赫勒地區的恐怖組織收集情報並向他們投放武器和彈藥。法國的回應指出，"法國根本從未直接或間接支持過這些恐怖組織。"法國駐馬里大使館回答並回顧過去9年法國的反恐鬥爭。

8月17日星期三晚上，法國駐巴馬科大使館在推特官方賬戶上發布信息，連續回顧法國在馬里的反恐任務。法國大使館回顧說，"法國在2013年至2022年期間應馬里當局的要求對馬里反恐進行了干預"。在這一時期，"法國解放了許多落入恐怖分子手中的馬里城市，這些恐怖組織尤其是在廷巴克圖和加奧施行恐怖統治，禁封學校、謀殺、虐待。"

法國外交部門繼續說："九年來，法國在馬里消滅了數百名恐怖分子，並使該地區兩個歷史性的恐怖主義頭目失去了行動能力，他們是伊斯蘭國組織領導人阿德南-阿布-瓦利德-薩赫拉維和伊斯蘭馬格裡布基地組織領導人阿卜杜勒-馬萊克-德魯克德爾。

法國大使館說：“在恐怖組織的所有公報中，法國直到離開當地都被指定是恐怖組織的頭號敵人。”

法國大使館的推特@FranceauMali官方賬戶堅稱，"53名法國士兵（......）在馬里犧牲，他們的任務首先是打擊恐怖組織"，法國方面說，“近年來，法國在自己的領土上被多起恐怖襲擊所肆虐。”

在最後一條推文中，法國駐巴馬科大使館駁回馬里外交部的指控。馬里聲稱法國 "為恐怖組織收集情報"，以便 "投放武器彈藥"。"法國大使館說：“法國根本從未直接或間接支持過這些恐怖組織。恐怖組織仍然是法國在全世界指定的敵人。”