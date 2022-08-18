科西嘉島遭強風和冰雹襲擊 馬克龍召集視頻應急會議

強風加冰雹

法國科西嘉島18日遭遇強風和冰雹襲擊，造成至少5人死亡，12人受傷。風暴也導致約1000戶家庭斷電。愛麗舍宮宣布，總統馬克龍（Emmanuel Macron）18日晚在布雷岡松堡（Le fort de Brégançon）主持應急會議，總理博恩也在場。

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視頻會議時間為晚上 7 點 45 分。內政部長達爾馬寧 Gérald Darmanin、生態轉型部長貝修 Christophe Béchu、陸軍參謀長勒科爾尼 Sébastien Lecornu、衛生部長布勞恩 François Braun 和海洋事務的國務秘書臣貝爾維勒 Hervé Berville 將參加視頻會議。

法國總理外推特上寫道： “我們正在密切監視在陸地和海上進行救援行動”。旅遊旺季如火如荼的地中海島嶼將從周四晚 9:00 到周五上午 10:00 處於橙色警戒狀態。

愛麗舍宮說，總統馬克龍18日已經與科西嘉執行委員會主席吉爾斯·西蒙尼（Gilles Simeoni）進行了兩次交談，以“向他表示全力支持，並向他保證將全力提供援助”。

報道援引法新社報道，法國局部地區在短短數小時內的降雨量超過近幾個月的總和。由於當地近幾周出現熱浪和乾旱，降低了土壤吸收水分的能力，因此暴雨引發了洪災。

科西嘉島一名地方政府發言人說，科西嘉島是低壓地區的中心地帶，出現強風、冰雹、大雨和時速超過220公里的大風。