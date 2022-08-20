馬克龍呼籲法國人接受 "自由的代價

法國/二戰紀念/烏克蘭戰爭

法國總統馬克龍再次譴責俄羅斯對烏克蘭發動的野蠻攻擊，並呼籲法國人接受付出自由的代價，因為這場戰爭有可能在歐洲產生嚴重的經濟後果。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍是在昨天在舉行的紀念1944年8月17日二戰中博爾梅斯-萊-米莫薩斯（Var）獲得解放78周年的儀式上講話發表上述呼籲。馬克龍說：“我想到我們的人民，他們需要精神力量來面對未來，以抵禦不確定因素，無論處於輕鬆與逆境，都要團結，接受為我們為自由和我們的價值觀付出的代價。”

馬克龍並說說："自從俄羅斯總統普京於2月24日發起野蠻的攻擊以來，戰爭瞬間就已經重返歐洲土地。"

此前稍早，馬克龍昨天白天再次與克里姆林宮領導人進行電話交談。馬克龍與普京顯示贊成向位於紮波羅熱的烏克蘭核電站派遣一個國際專家團，該核電站在俄羅斯控制之下，但遭到多次轟炸。多方表達會出現新的切爾諾貝利核事故危險的擔心。

據馬克龍說，在這場就在我們的家門口雷聲隆隆的戰爭 中，烏克蘭人民在面對俄羅斯軍隊及其幫兇者的可怕攻擊， 做出英勇抵抗。馬克龍稱讚烏克蘭人民勇敢。同時他說，“復仇的幽靈、對國家主權的公然侵犯、對人民的不可容忍的蔑視、帝國主義的意志正從過去走來重新出現，強加在我們歐洲、我們的鄰國和我們的朋友的日常生活中。”

據法新社說，法國總統在7月14日的國慶採訪中，已經對法國人發出今年秋冬艱難的前景警告，有烏克蘭戰爭導致的能源短缺和價格飆升的風險。

馬克龍指責俄羅斯將天然氣作為一種 "戰爭武器"，用限制供應來回擊歐洲對俄羅斯實施的嚴厲制裁。馬克龍呼籲建立歐洲回歸能源集體清醒的邏輯。

俄羅斯天然氣巨頭Gazprom周五再次宣布，由於 "維修 "原因，將再停止向歐洲輸送天然氣三天，重新引發了人們對歐洲天然氣短缺的擔憂。

自7月29日以來，法國總統馬克龍一直在Bormes-les-Mimosas的Brégançon堡壘度假，政府首腦博爾內Elisabeth Borne也警告，在生活費用普遍上漲的背景下，夏季度假後不排除有社會動蕩。

法國政府各部長最遲將於下周三回到巴黎，參加新一年的第一次部長會議，預計將失業保險到養老金等多項微妙的改革推上落實軌道。

據法新社，馬克龍昨天在儀式結束後對記者說，有必要為我們的能源主權而努力，在這場戰爭中向法國人、我們的公司施以援手。馬克龍說：秋季的議程也將以保護就業為標誌。"馬克龍提及失業保險的議案，該議案收緊獲得福利政策。馬克龍說， "我們可以朝着充分就業的方向發展，但我們必須繼續進行必要的改革。"

馬克龍還宣布，彙集了政治、經濟、社會和社團力量的國家重建委員會將於9月8日啟動，並承諾將特別就公共服務領域進行對話。

約有500人前來迎接總統，馬克龍自2018年以來已經五次參加紀念博爾梅斯解放的儀式。