馬克龍警告法國人準備困難時期到來

法國/經濟/社會

法國總統馬克龍8月24日警告法國人，未來幾個月將是困難的，他談到‘‘豐富’’ ‘‘理所當然’’ ‘‘無憂’’的結束，返工返校或將發生動蕩，冠狀病毒大流行和烏克蘭戰爭的社會經濟後果正在顯現。

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馬克龍總統對他的部長們發表講話時說："我們所經歷的時刻似乎是由一系列嚴重的危機構成的（......），我認為，我們所經歷的將更像是一場大動蕩或大動亂"。該講話被例外地播出。

他列舉了六個月前開始的烏克蘭戰爭和氣候危機的影響，強調了‘‘物質豐富’’的結束，無論是"流動資金"、"技術產品"、原材料還是水。

產業鏈被冠狀病毒大流行打亂，烏克蘭戰爭導致的能源和食品價格上漲推動了通貨膨脹，利率上升增加了信貸成本......。法國家庭正處於壓力之下，而地平線上的情況並沒有得到任何改善。

更糟糕的是，冬季能源價格暴漲的前景可能會限制人們為自己家取暖的能力，而政府幫助人們的預算餘地已被過去兩年為緩衝冠狀病毒（Covid-19）對經濟活動的影響而產生的支出所消耗。

法國總統已經在7月宣布，他希望為法國準備一個能源清醒計畫。法國人正走出一個以歷史性熱浪和乾旱為標誌的夏天，它揭示了全球變暖的影響。

黃馬甲再來？

面對這種模式的轉變，法國仍記得黃馬甲運動，那是從2018年秋天開始的一部分人憤怒的熔爐，並以暴力示威為標誌，埃馬紐埃爾-馬克龍強調稱，"我們的同胞可能會有很多焦慮的反應"。

馬克龍呼籲政府成員將這些危機"非常清楚地說出來，但不是災難論"。他補充說，"我希望政府能夠信守承諾，遵守我們對國家做出的承諾"。

馬克龍稱："我希望，在未來幾周和幾個月內我們能夠做到的是：圍繞"一條能夠使我們鞏固我們的主權、我們的法國和歐洲獨立的路線"，重申政府和多數派力量非常強大的團結"。

經濟學家Philippe Moati周一在France Inter電台警告說，"不滿情緒是存在的"，根據他的研究所Obsoco在6月的調查，支持黃馬甲運動的法國人的比例已經上升到60%，與2019年2月的高峰期一樣多。

在這種情況下，左翼反對派和工會批評了總統的言論，他在4月的大選中以超58%連任，但在6月的立法選舉中被剝奪了在國民議會的絕對多數。

CGT工會（勞工總聯合會）負責人菲利普-馬丁內斯在BFMTV新聞頻道上回應稱，"這是一個不合時宜的信息。當我們談論富裕的結束時，我想到的是數以百萬計的失業者，數以百萬計的經濟不穩定的人"。

這位工會領導人警告說，"是否要求人們作出新的犧牲？他將要求，我們將反對"。

一些組織已經呼籲在9月29日舉行罷工和抗議活動。