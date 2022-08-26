馬克龍說：無論誰當政英國都是法國的朋友

法國/英國

法國總統馬克龍今天在阿爾及爾說，"無論誰當領導人，英國都是法國的一個友好、強大的盟國。"馬克龍此話是回應英國外相特拉斯奇怪的表態，特拉目前最有希望當選英國首相，接替辭職的約翰遜，她此前拒絕說法國總統是英國的 "朋友還是敵人"。

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正在訪問阿爾及利亞的法國總統馬克龍對特拉斯回應說，對法國來說，英國是友好國家，無論誰是領導人。法國總統馬克龍在對阿爾及利亞進行正式訪問的間隙時間裡說："無論英國領導人是誰或有時甚至不擇言在他們的台詞中有可能犯有的小錯誤，英國人民、英國國家都是法國的一個友好、強大和盟友的國家。

馬克龍是在訪問阿爾及爾郊區的聖歐根公墓後的新聞發布會上作如上表述。馬克龍說：如果我們不能在法國人和英國人之間說我們是朋友還是敵人，我們將面臨嚴重問題。當然朋友和敵人兩個詞都不模糊中立。

馬克龍還說，"在生活中迷失方向永遠不是好事。如果有人問我（......），無論誰被推舉擔任英國的領導人，我都不會質疑。英國是法國的朋友。"

英國首相特拉斯是周四在英國東南部諾里奇舉行的保守黨選舉會議上拒絕就馬克龍是，"朋友還是敵人"提問作出回答。特拉斯Liz Truss只是說她對馬克龍要聽其言觀其行。

她說，她將 "根據法國總統的行動 "來判斷他。 特拉斯目前仍然是英國看守政府中的外相，並正在尋求接替7月辭職的約翰遜在唐寧街10號的首相職位。

當天主持晚會的記者問到 "馬克龍，是朋友還是敵人？"時，特拉斯曾回答說 "陪審團還沒到齊"，引來全場大笑。特拉斯接著說， "如果我成為首相，我將根據馬克龍的行動，而不是他的言論來判斷他。"

據法新社說，法國和英國之間有許多有爭議的問題，包括英國脫歐後的一些問題，無論是漁業還是北愛爾蘭議題。

英法兩國是北約成員國，對俄羅斯入侵烏克蘭也有不同的態度，約翰遜對俄羅斯總統普京採取了非常強硬的態度，而法國總統馬克龍則捍衛與克里姆林宮的主人保持對話的必要性。

在周五被問及這一爭議時，約翰遜說他 "與馬克龍的關係一直非常好"。他用法語補充說，法國總統馬克龍是我們國家的一個非常好的夥伴。

約翰遜稱，與法國的關係 "極為重要"。即將離任的英國首相在對薩里（倫敦西南部）進行實地訪問時並說：“法國在很長一段時間內都非常好，事實上從拿破崙時代就開始友好，我認為我們應該對此感到高興。”

約翰遜說，"而就馬克龍而言，我與他的關係非常好，我可以告訴你一件事，馬克龍是我們國家的忠實崇拜者。"