法國婦女因暴力喪生人數上升

法國/家庭暴力

根據法國內政部公布的一份報告，2021年法國婦女遇害的人數比前一年增加了20%，有122名婦女被她們的配偶或前配偶殺害。

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2021年法國據報有122名婦女被殺，比前一年增加了20%。2021年，婦女受害占夫妻間暴力死亡的所有受害者的85%（143人死亡，包括122名婦女和21名男子），而2020年為82%，這一比例自2006年以來一直相對穩定。

與往年一樣，婦女是暴力的主要受害者：2020年有102名婦女喪生，而2019年有146名婦女遇害。

據法國內政部的報告說，犯罪者的典型特徵沒有改變。研究報告指出，"大多數肇事者是男性，通常是夫婦，都是法國國籍，年齡在30至49歲之間或70歲以上，沒有或不再就業。

受害者中近三分之一的婦女（32%）在過去已經遭受過暴力，其中64%的婦女已經向警方報告。其中，84%的人提出過投訴。在三分之一的案件中（33%），在事件發生時注意到至少有一種可能損害罪犯和/或受害者辨別力的物質（酒精、麻醉品、精神藥物）陰影。

絕大多數殺害事件（78%）發生在夫妻雙方、受害者或犯罪者的家中。

與往年一樣，糾紛（31例）和不被接受的離異（27例）是暴力傷害的主要原因（41%）。緊隨其後的是嫉妒（25例）和受害者患有疾病（21例）。

法國去年平均每兩天半就有一起婦女遇害死亡記錄，而2020年則是每三天就有一起。

據法新社說，在2021年8月1日至2022年7月31日期間，意大利的女性謀殺案也在增加（+16%），有125名婦女被殺，而前一年是108名。