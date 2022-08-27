法國民眾開始投資太陽能電池板

法國/能源/價格

歐洲的秋天即將來臨，由於烏克蘭戰爭，各地能源費用也隨之特別升高。在法國，民眾受到政府設立的 "能源盾牌 "的保護，免受價格上漲的影響。但行政部門正在考慮限價計畫的未來。

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法國公民投資於太陽能，光伏太陽能電池板很可能走俏。據本台報道稱，一些人正在尋找替代大型國家公司簡單供應能源的方法。例如，在法國南部，一群居民合夥購買了一塊土地來安裝太陽能板取能。四年前，這批村民將他們的積蓄投資創建一個由700塊光伏板組成的太陽能自我管理園區。

這個集體項目從居民那裡集資17.5萬歐元。克里斯蒂安-梅西爾（Christian Mercier）是這個集體投資體的領導。他告知，"除了居民集資，該地區政府也幫助我們提供了10萬歐元的援款。我們的目的是將太陽能電池板生產的電力賣給綠色能源網絡。" 利用太陽能光伏技術生產能源，比電力公司EDF或任何其他傳統能源供應商賣給我們的電能便宜得多。"

據他指出，“由於每千瓦可節省不少錢，對於每個人來說，光伏板的這種電能成本約為8至10生丁，比我們現在至少在20生丁左右的電力部門的付價便宜得多。我想說，我們必須考慮到我們在這個冬天有可能看到40生丁的價格，那麼，我們試圖盡量減少的是大約30至40%的電費。”

報道說，在過去的四年裡，這個光伏園區生產的電力足以供應當地170個家庭，還不包括供暖。