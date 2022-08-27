烏戰：法國道達爾被迫“出逃”了

烏克蘭/俄羅斯/法國/道達爾

經過兩天的爭議，法國能源巨頭道達爾能源公司（TotalEnergies）被迫宣布出售與俄羅斯合資的能源子公司股份，這間公司被指控製造並輸送給參與侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯軍用飛機所用燃料。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，道達爾這家法國上市集團一直被批評是最後一家沒有離開俄羅斯的主要西方石油公司。

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法國道達爾能源公司退出被指控向俄羅斯軍方供油的合資公司。據法新社說，由Terneftegaz（法國集團擁有49%的股份，俄羅斯的Novatek擁有51%的股份）經營的Termokarstovoye氣田被《世界報》和非政府組織 "全球見證 "指控向俄羅斯的一家煉油廠提供天然氣凝析油，並將其變成石蠟。這種石油副產品隨後被運往為參與烏克蘭戰爭的俄羅斯軍機提供燃料。

根據周三公布的調查，自烏克蘭被入侵以來，Terneftegaz的出貨量佔俄羅斯煉油廠收到的原材料的8%以上。

在調查公布後壓力下，道達爾能源公司否認了這些燃料的烏戰去向，還聲稱出售這家合資企業的步驟幾周前就已經開始了。

據法國道達爾公司聲明說，道達爾能源公司於7月18日與俄羅斯諾瓦泰克公司達成協議，出售其在Terneftegaz公司49%的股份，"在經濟條件允許下道達爾能源公司收回在該領域的投資金額"，但道達爾沒有給出任何數字。

稍後，俄羅斯Novatek諾瓦泰克公司在一份聲明中確認，它現在擁有該油田100%的股份。

8月8日，俄羅斯當局被要求批准這項交易，並於8月25日給予批准。 道達爾能源公司和諾瓦泰克公司於8月26日簽署了最終銷售協議。

道達爾說，這項銷售符合其在3月份為與俄羅斯有關的活動制定的 "行動原則"。

26日上午，道達爾公布了俄羅斯諾瓦泰克公司的內容，保證這種燃料決不是為俄羅斯軍隊準備的。俄羅斯諾瓦泰克公司在TotalEnergies發表的這份聲明中保證，"我們的子公司和與諾瓦泰克有聯繫的公司生產的所有不穩定凝析油都在我們的Purovsky凝析油穩定廠進行處理"，然後 "運送到列寧格勒地區的Ust-Luga工業綜合體，該工業綜合體生產的產品包括專門出口到俄羅斯境外的石蠟"。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這家法國上市集團一直被批評為最後一家沒有離開俄羅斯的主要西方石油公司。該公司在3月份為自己辯解說，如果它不能找到一個非俄羅斯的買家，放棄在俄羅斯的活動 "因此將有助於使俄羅斯投資者致富，與制裁的目的相悖"。

烏克蘭外交部長庫萊巴（Dmytro Kouleba）在《世界報》披露後在推特上說："法國應該感到羞恥，法國公司正在參與謀殺烏克蘭人和轟炸我們的城市"。他敦促："TotalEnergies，快快離開俄羅斯吧！"

法新社說，法國綠色和平組織稱這次出售是道達爾能源公司在俄羅斯仍然活躍的商業關係的一個煙幕彈而已。該組織呼籲道達爾應該"出售在俄羅斯能源公司諾瓦泰克的所有股份，俄羅斯能源公司為俄羅斯軍隊提供物資"。

自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，道達爾能源公司一直在逐步撤出俄羅斯。道達爾能源公司在俄羅斯仍然主要集中在亞馬爾液化天然氣的液化氣上。 4月初，該法國集團宣布 "開始退出 "俄羅斯，對41億資產進行折舊處理，包括停止對北極LNG 2天然氣項目的融資。

上個月7月，道達爾能源公司將在北極油田的20%股份賣給了俄羅斯公司Zarubejneft，該油田自1999年首次開採以來已生產了 "超過2000萬噸 "的石油。