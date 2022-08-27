馬克龍主張與阿爾及利亞 "重建夥伴關係" 但稱不存在向阿方道歉的問題

馬克龍訪問阿爾及利亞

法國總統埃馬克龍周五在正式訪問阿爾及利亞的第二天宣布，將於周六在阿爾及爾與阿爾及利亞總統特本 "簽署一份聯合聲明"。根據愛麗舍宮，這將是一個 "更新的、具體的和雄心勃勃的夥伴關係"。但馬克龍重申，不存在人們期待的法國在阿爾及利亞進行道歉的問題。

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據法新社報道；兩國新的夥伴協議將主張在青年、僑民和創新的基礎上建立 "新的夥伴關係"，以重振法國和阿爾及利亞之間的 "愛情故事"。

法國總統預計，這將是 "為青年並通過青年建立的新夥伴關係"，他宣布今年將在法國再原有的三萬人基礎上再多接收8000名阿爾及利亞學生。

據法新社， 除了圍繞法國對阿爾及利亞的殖民統治（1830-1962年）的紀念問題，發放多少簽證也一度成為雙邊關係的絆腳石，因為巴黎去年秋天以阿爾及爾沒有迅速重新接納其被法國驅逐的國民，曾決定將發放給阿爾及利亞的簽證數量減半， 導致兩國關係惡化。

馬克龍說，他與阿爾及利亞總統都呼籲部長們 "在未來幾周內 "推進這一問題。這將是一個打擊非法移民的問題，但同時為 "滋養雙邊關係的兩國家庭、藝術家、運動員、企業家和政治家 "放寬程序。巴黎希望幫助 "培訓阿爾及利亞青年"，這對兩國來說都是一個 "機會"。

雙邊和解

在周四的雙邊和解中，馬克龍宣布成立一個歷史學家聯合委員會，"沒有禁忌"地"共同審視從殖民化開始到獨立戰爭結束的這段歷史"。 然而，馬克龍先生重申，不存在人們期待的法國在阿爾及利亞進行道歉的問題。

人權 、天然氣 、反恐

馬克龍在訪問阿爾及爾之前被要求 "不要隱瞞""該國人權的惡化"，他說他已經與特本總統 "非常自由地 "討論了這個問題。

在備受關注的阿爾及利亞天然氣問題上，馬克龍先生否認去阿爾及利亞“乞求”天然氣，他強調天然氣在法國能源結構中的比重很低（約20%）。

馬克龍也 "感謝阿爾及利亞 "通過Transmed天然氣管道增加了對意大利的輸送量，使以前過於依賴俄羅斯天然氣的 "歐洲更加多樣化"。

他還懇請 "加強與阿爾及利亞的夥伴關係"，以打擊薩赫勒地區的聖戰威脅，特別是 "防止僱傭軍在該地區猖獗，尤其是瓦格納的僱傭軍"。 這個俄羅斯私人團體在馬里活動，而法國軍隊最近全部從馬里撤出。 俄羅斯是阿爾及利亞的傳統盟友，它向阿爾及利亞提供大部分的武器。

阿爾及利亞總統府表示，在緊張的地區背景下，馬克龍和特布恩周五主持了一次前所未有的兩國安全機構負責人會議。 阿爾及爾說這是 "獨立以來第一次在這種級別的會議"。