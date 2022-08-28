法國總理許諾阻止能源價格“爆炸”

法國/價格

法國即將邁入秋天，冬天不遠將隨之而來。今年的秋冬，與歐洲各國一樣，法國遭受俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭的衝擊，各種商品價格飆升前景讓輿情動蕩。法國總理博爾內不失時機表態，許諾阻止能源價格“爆炸”。

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據本台報道，在周末出版的《巴黎人報》的採訪中，法國總理博爾內Elisabeth Borne向人們保證，最脆弱的家庭將繼續得到政府幫助。博爾內承諾不會 "讓能源價格爆炸"。

據總理博爾內說："法國民眾可以放心，我們將採取措施緩衝價格增長。"而批發市場的價格已經爆炸，達到每兆瓦時1000多歐元，而一年前每兆瓦時約85歐元。自秋季以來，政府已經凍結了天然氣價格，並對電價上漲設定了4%的上限。一旦這個 "限價盾牌 "在2022年底完成，據博爾內稱，"我們將保持機制來緩衝能源價格"。博爾內說：“而且我們將採取具體措施進一步幫助最脆弱的群體。”

周六晚上，在梅斯的多數派集會上，面對左翼反對派的攻擊，博爾內為政府的環境政策辯護。總理說，“我們對生態環境的雄心壯志是否應該減少到只局限於停止給高爾夫球場澆水或禁止私人游泳池？我們並沒有忘記環境政策。有些人想讓我們通過枝節論戰來偏離環境保護戰略，但他們不會成功。謊言不能破壞我們的穩定。那些簡單、過時的解決方案不能欺騙法國人民。我們拒絕停滯不前，因為我們有決心，因為我們知道我們的目標，因為我們的計畫是明確的，因為我們國家的法國人民有能力充分應對即將到來的變化。”

博爾內還宣布，她不會對從能源價格上漲中獲益的公司的 "超級利潤 "徵稅關上門。

稍早，社會黨領導人奧利維爾-福爾宣布，他打算向左翼聯盟提議，動員組織一次民眾倡議公投，讓法國人就這個問題進行投票。他在布洛瓦的PS夏季大學強調說：“CAC40所獲得的令人難以置信的創紀錄的利潤顯然應該被徵稅，因為他們只收不出，反而是法國男人和女人在氣候問題上，用他們的疲弱購買力代付。你看到了道達爾公司的情況，它給出的回報與道達爾公司今天的利潤相比是微不足道的。我們在這裡不是為了乞求，而是說：你們是主要受益於現行制度的人，所以你們也必須是主要為改變現行制度做出貢獻的人，因為沒有付出，就沒有氣候修復。”

總理博爾內說，她不排除使用第49-3條來通過她的政府計畫，而不在議會中對秋季的預算進行表決。