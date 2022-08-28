馬克龍指控俄羅斯中國與土耳其在非洲抹黑法國 安卡拉說不同意

法國/土耳其/馬克龍

土耳其譴責法國總統馬克龍的 "不可接受 "和 "不受歡迎 "的言論。法國總統馬克龍在阿爾及利亞訪問時指責由安卡拉、莫斯科和北京操縱的 "網絡 "在非洲散布反法宣傳，抹黑法國。

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安卡拉方面拒絕法國總統馬克龍對土耳其涉嫌在非洲參與抹黑法國的影響力的批評，並稱此批評不可接受。

馬克龍周五訪問前法國殖民地國家阿爾及利亞，馬克龍呼籲阿爾及利亞和非洲的年輕人 要被外國勢力暗中操縱的網絡的巨大操縱所迷惑，這些勢力將法國視為 "敵人"。馬克龍點名土耳其、俄羅斯和中國。馬克龍並指控上述3國施行 "施加影響、新殖民主義和帝國主義 "規畫。

土耳其外交部發言人丹朱-比爾吉奇在一份聲明中譴責法國總統馬克龍這些 "極其不受歡迎 "的評論。他說：“法國總統馬克龍在處理他在非洲，特別是在阿爾及利亞的殖民歷史方面存在困難，他是試圖通過指責其他國家，包括我國土耳其，來使自己擺脫這一殖民歷史的麻煩，這是不可接受的。”

該發言人說：“我們希望法國儘快達到必要的成熟度，在不指責其他國家的情況下面對自己的殖民歷史。”

法國總統對阿爾及利亞進行為期三天的訪問，旨在翻開兩國關係近幾個月來緊張的一頁。

圍繞法國殖民歷史（1830-1962年）和血腥的解放戰爭的紀念問題在去年秋天曾造成了兩國之間的嚴重裂痕，之後馬克龍推動緩解兩國關係。

據法新社，這次訪問也正值歐洲國家試圖尋找俄羅斯碳氫化合物供應的替代方案，特別是通過增加來自阿爾及利亞這個主要天然氣生產國的供應。作為回報，阿爾及利亞希望看到該國作為一個地區大國的作用與地位得到確認。