黑山共和國指控俄羅斯網絡襲擊 法國提供安全固網支持

黑山共和國/法國/烏克蘭/俄羅斯

巴爾幹半島國家黑山共和國總理宣布，該國政府部門突遭大規模網路攻擊。黑山共和國國防部長指控，網攻背後的主嫌就是俄羅斯。法國稱，將向黑山共和國提供網絡安全專業支持

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據法新社報道稱，黑山共和國總理阿巴佐維奇Dritan Abazovic）宣布，該國政府部門27日遭受大規模網路攻擊；據該國國防部長稱，網攻背後的主嫌就是俄羅斯。該國包括財政部在內等多個政府機構的電腦系統已受到感染，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的黑山共和國已要求盟國提供協助，避免損失擴大。法國回應願意提供援手。

黑山共和國總理阿巴佐維奇並未證實本次網攻的來源，但國防部長指出，本次網攻「性質非常複雜，不可能是由個人所發動」，而俄羅斯正是幕後黑手。

擁有62萬人口的黑山共和國宣布支持歐洲聯盟（EU）對俄羅斯入侵烏克蘭制裁後，莫斯科於3月將黑山共和國加入敵國名單。

黑山共和國警告，該國所有重要基礎設施都面臨風險，包括電力和供水系統。

報道稱，該國發電廠已轉為手動操作。

法新社說，這是近期內針對黑山共和國政府機構的第二波網路攻擊。

應黑山政府要求，法國將向黑山政府機構提供網絡安全專業支援。黑山共和國政府機構遭受重大網絡攻擊。

法國數字轉型和電信部長Jean-Noël Barrot和法國外交部長Catherine Colonna周六告訴法新社："法國政府正在積極回應黑山當局的請求，並使國家信息系統安全局（ANSSI）可以在網絡安全的檢測、分析和補救方面提供支持和援助。

法國方面說：ANSSI將向黑山人提供其分析和諮詢能力、專業知識和訣竅，以了解情況並開始採取第一批即時補救措施。法國強調，這項任務 "符合創建區域網絡能力發展中心的項目精神，該中心由法國和斯洛文尼亞支持，中心將在黑山設址"。

法國方面還明確指出，"在2021年底，法國已經有45000名網絡安全專家，即比2018年多出50%。" 法國官方說，面對網絡攻擊的重新擡頭，政府撥款"1.4億歐元專門用於培訓新的網絡安全專家"，這也是總統馬克龍去年推出的法國2030計畫的一部分。