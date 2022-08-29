尼斯恐襲案今在巴黎開庭

法國/尼斯恐襲案

尼斯恐襲案悲劇發生6年後，法國近年遭恐怖襲擊又一起重大雪案今天在巴黎開庭審理。法國司法部門將努力回應2016年7月14日造成86人死亡的尼斯襲擊事件受害者親屬的期望，這是繼2015年11月13日恐怖襲擊之後，法國本土另一起最致命的一次恐怖襲擊。

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6年前，在法國國慶日的晚上，31歲的突尼斯移民穆罕默德-拉胡埃吉-布勒爾（Mohamed Lahouaiej-Bouhlel）駕駛一輛19噸重的卡車衝向聚集在法國尼斯海濱大道上觀看焰火的人群。在4分17秒時間內汽車碾壓恐怖行徑造成86人死亡，幾百人受傷。

但是，穆罕默德-拉胡埃吉-布勒爾是巴黎這次審判的大缺席者，因為案發當晚他被安全警力開火後遭擊斃。

案發兩天後，"伊斯蘭國 "恐怖組織宣告承責，並宣稱組織發動了尼斯襲擊。然而，法國的反恐調查並沒有確定這次襲擊與伊斯蘭國恐怖聖戰組織之間有直接聯繫。

在襲擊者缺席的情況下，由大法官洛朗-拉維奧特（Laurent Raviot）主持的特別巡迴法庭的法官將審查七名男子和一名女子的刑事責任，他們是恐怖襲擊者的幫兇或參與販運為穆罕默德-拉胡埃吉-布勒爾準備作案工具及武器的中間人。

有三名被告：拉姆齊-凱文-阿雷法（Ramzi Kevin Arefa）、喬克里-查夫羅德（Chokri Chafroud）、阿坦-亨納吉（Artan Henaj），他們均被拘留，其中包括另一案件中的一名被告（阿坦-亨納吉）。

涉案的其他四人--馬克西姆-塞拉伊（Maksim Celaj）、恩德利-埃萊齊（Endri Elezi）、穆罕默德-格拉伊布（Mohamed Ghraieb）和恩克勒賈-紮斯（Enkeledja Zace），他們正接受司法監督，可以自由出庭。

涉案的第八個嫌犯，Brahim Tritrou也將缺庭接受審判。據他的律師稱，該被告目前被關押在突尼斯。但法國司法部門已經對他發出了逮捕令。

三名被告因與恐怖主義有關聯而被起訴。他們面臨著20年至無期徒刑，這三名被告中（拉姆齊-凱文-阿雷法）還是累犯。

其他五名被告被指控犯犯罪，面臨五至十年的監禁。

法新社說，上述涉案人沒有一個被指控有組織團夥共謀謀殺或企圖謀殺而被起訴。甚至在開庭之前，襲擊者的缺庭以及沒有保留對被告的謀殺共犯的事實，已經在民事當事人中引起了一些 "挫折感"。

該案民事當事人有865人，包括39名外國公民，以及他們的律師（共119人）。審判計畫持續到12月16日。聽證會將在星期二至星期五的上午和晚上舉行。

作為象徵，該案庭審在歷史悠久的巴黎司法宮 "量身定做 "的刑事法庭上進行。2015年11月13日的巴黎恐怖襲擊案襲案庭審，就是在這間特別庭進行審判。

對於不能前往巴黎的民事方，法國司法將在尼斯的Acropolis會議中心的一個大廳里同時播出，該廳可容納500人。

該聽證會在網絡直播進行，但會略微延遲30分鐘，提出要求的民事方，包括國外的民事方，都可以看到。聽證會將提供完整的英文翻譯。

與巴黎2015年11月13日恐怖襲擊案的審判一樣，這次審判也將被拍攝下來，並記錄在案，供歷史參考。

法新社說，在預計的證人中，法國前總統弗朗索瓦-奧朗德和2016年在任的前內政部長貝爾納-卡澤納夫可能出庭作證。

民事當事人、受害者親屬和襲擊事件的倖存者將有五個星期的時間來作證。預計11月初將對由14名律師辯護的被告進行首次審訊。