法國調查法航飛行員在航程途中打架，漏油飛機持續飛行

飛行安全

法國航空傳出2名飛行員於載客飛行途中在駕駛艙內大打出手，儘管這起事件並沒有釀成災害，事後涉案飛行員已遭停飛，法國航空事故調查局正進行相關調查。

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6月在一架從日內瓦飛往巴黎的法航航班上。瑞士「論壇報」（La Tribune）報導，班機上的正副飛長在起飛後不久即發生爭執，其中一人先出手打對方，之後兩人揪住對方的衣領。

機組人員聞聲隨即趕往駕駛艙勸架，而且在剩餘的航程中，一名機組人員還在駕駛艙坐鎮，避免2名飛行員再度發生口角。

美聯社報導，一名法航官員表示，衝突發生後，航班仍繼續飛行並安全著陸，並強調公司對飛行安全的承諾。

法國航空事故調查局（BEA）8月24日發布報告稱，部分法航飛行員沒有在安全事件中嚴格遵守飛安程序。後來這場衝突的相關消息被媒體曝光。

法國航空事故調查局的報告還提及於2017年至2022年的發生另外3起類似事件，並強調部分飛行員遇到狀況時，是根據自己對情況的分析，而不是航空公司的安全規定，自行採取行動因應。

法國航空事故調查局的調查還包括法航讓發動機漏油的飛機持續在非洲上空飛行事件。

法航回應，公司目前正進行安全審查，也承諾遵循法國航空事故調查局的建議，其中包括日後允許飛行員研究他們的飛行任務，並在訓練手冊中強調嚴格遵守程序的重要性。