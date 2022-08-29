視頻 紮波羅熱核電站周邊居民擔憂

烏克蘭危機

被俄羅斯佔領的紮波羅熱核電站

國際原子能機構負責人拉斐爾·格羅西周一發推特說，一個小組正在前往紮波羅熱核電站的途中。俄羅斯烏克蘭在該核電站附近的衝突中相互指責對方首先發起襲擊，讓紮波羅熱核電站周邊居民擔憂。

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國際原子能機構本今天周一派代表團以及啟程，在前往烏克蘭的紮波羅熱核電站途中。

國際原子能機構總幹事格羅西將領導這一任務，他星期一發推說，我們必須保護烏克蘭和歐洲最大核設施的安全和安保。

此前他透露，國際原子能機構已組建赴紮波羅熱核電站考察專家組。

紮波羅熱是歐洲最大的核電站，自3月初以來一直被俄羅斯軍隊控制，不過核電站繼續由烏克蘭工作人員工作操作。

聯合國和烏克蘭早前呼籲從核電站撤出軍事裝備和人員，以確保該核電站不成為攻擊目標。

但是在7月下旬以來，俄烏雙方在紮波羅熱核電站附近衝突不斷，且一直互相指責對方發動襲擊。