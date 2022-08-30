俄羅斯再次削減對法國供應天然氣 法國應對

烏克蘭危機/法國

法國能源公司Engie稱，俄羅斯天然氣工業股份公司通知從今天起再次削減對法國天然氣供應。法國Engie確保對客戶承諾所需天然氣供應，法國總理博爾內敦促企業加快節能。

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法國能源公司Engie今天在一份聲明中表示，俄羅斯天然氣工業股份公司已經通知從8月30日起再次減少對法國天然氣供應，主要因雙方在合同一些適用問題上存在分歧。

法國Engine同時表示確保對客戶承諾所需天然氣數供應量，並採取措施減少俄羅斯天然氣供應削減可能造成影響和財務損失。

此前法國能源公司Engie副執行總裁韋杉（Claire Waysand）表示，已經準備好應對俄羅斯全部停止對法國天然氣供應，目前儲備量達到91%，足夠度過冬季。

同時法國能源公司Engie證實周一與阿爾及利亞國有石油公司談判，以增加從阿爾及利亞的天然氣進口，如果達成協議阿爾及利亞或將向法國增加天然氣供應量50%。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，最近幾周俄羅斯天然氣工業公司大幅減少對包括法國在內的歐洲多國天然氣供應量，不過法國對俄羅斯天然氣的依賴程度相當較低，在今年7月從俄羅斯進口天然氣約佔法國天然氣消費量的4%。

為減少對俄羅斯供應天然氣依賴，法國總理博爾內本周一敦促企業做好準備，加快節能，進行綠色轉型，否則政府會對限制天然氣和電力供應，企業將首先受到影響。

同時法國政府也正準備一些措施來支持那些有可能因限電而受到影響嚴重的企業。