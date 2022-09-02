俄威脅切斷天然氣供應 法總統召集能源國防委員會議

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面對俄羅斯全面切斷向歐洲天然氣供應的前景，法國總統馬克龍於周五（9月2號）上午召開國防委員會會議，評估法國天然氣和電力供應情況，並研究避免能源短缺和採取何種節約應對的方案。

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法新社指出， 國防委員會最初是為國防和安全事務保留的，總統馬克龍曾多次使用國防委員會機制來管理新冠疫情危機，但也引發了政治對手對單獨行使權力的批評，反對派尤其對總統利用國防委員會而 "繞過議會 "的做法表示關切。

總統府解釋說，這次國家安全委員會的目標是 "評估法國天然氣和電力供應情況，以便為今年秋季和冬季所有可能的情況做好準備"。同時也還將審視 "歐洲能源團結"。

報道指出，愛麗舍宮周五召集了與這一問題有關的"主管部長"及專家與會，包括總理、經濟部長、負責能源轉型的部長等。

來自俄羅斯的天然氣流量已經枯竭，歐洲人也正在為可能的俄羅斯完全停止向歐洲提供天然氣的舉動作準備，俄羅斯此舉旨在報復2月24日入侵烏克蘭以來西方那個國家對莫斯科實施的制裁。俄羅斯天然氣工業是石油公司（Gazprom）本周宣布，從周四9月1號起將結束對法國能源公司Engie的供應。俄方指出這家法國公司在 7 月份的天然氣交付方面未付款。

除了能源，電力方面的情況也很緊張，因為部分核電機組由於腐蝕的問題導致無法使用。

法新社指出，總理伯爾納 周四已經向法國電力公司（EDF）施加壓力，要求其遵守反應堆維護計畫，以避免法國不得不重啟一家燃煤電廠。她最近告訴媒體，政府已經準備了幾個月以避免出現斷電的情況。如果減少10%的天然氣消耗，就不會出現任何限制的措施。她認為這是可以實現的。法國總理指出，將在 "9月底或10月初 "提出所設想的情況。如果我們不採取節約措施，又遇到嚴冬的話，可能會有限制措施，但不會涉及到家庭用電。

法國能源監管委員會主席瓦爾功（Emmanuelle Wargon）則在周四表示，她也對 "在沒有俄羅斯天然氣的情況下度過這個冬天的可能性 "充滿信心，因為目前俄羅斯天然氣只佔法國供應量的9%。但法國經濟部長布魯諾-勒梅爾周四曾警告，如果來自俄羅斯的天然氣供應被完全切斷，法國的經濟增長可能會損失國內生產總值（GDP）的 "多達一個百分點"。

面對綠黨黨魁朱利安-巴尤認為能源保護委員會是一個保密的會議的批評， 法國政府發言人奧利維爾-維蘭（Olivier Véran）保證說："不要把它看作是一個秘密論壇，它確實是一個合議的、集體的工作。”