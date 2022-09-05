尼斯恐怖襲擊案 巴黎特別巡迴法庭開審

法國/尼斯恐襲案

2016年7月14日尼斯恐怖襲擊案的審判今天在巴黎開庭。六年前名為穆罕默德-拉胡埃-布勒爾駕駛的卡車衝向觀賞7月14日在尼斯海灘舉行的焰火晚會的人群。在這次由伊斯蘭國（EI）恐怖組織曾宣稱犯案的襲擊中，共有86人死亡，450多人受傷，這是繼2015年11月13日針對法國巴黎法蘭西體育場、巴塔克蘭劇院（Bataclan）和巴黎多家飯店酒吧露台的恐怖襲擊之後，在法國本土上發生的另一起最致命的恐怖襲擊。

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巴黎特別巡迴法庭今天開始審判尼斯恐怖襲擊案。本案主犯突尼斯裔人穆罕默德-拉胡埃-布勒爾在當天晚上遭擊斃身亡。襲擊者缺庭，另8名法國、突尼斯或阿爾巴尼亞國籍的人，包括一名婦女，正在巴黎特別巡迴法庭出庭，庭審在為11月13日巴黎恐襲案審判而專門開設的司法房間里展開。

聽證會於今天下午1:30開始，將持續到12月16日。

庭審第一天將用於詢問確定被告的身份和民事方信息。審判前已經有865人登記入案。

被告的第一句證詞預計將在周二公布。

審判將在尼斯的Acropolis會議中心的一個大廳里同步播出視像。

聽證會將在周二至周五的上午和晚上舉行，也將通過網絡廣播進行。庭審將提供完整的英文翻譯。

與對11月13日巴黎恐襲案的審判一樣，尼斯襲擊案的審判將被拍攝下來，並記錄在歷史檔案中。

法新社說，預計在未來幾周出庭作證的證人包括前總統奧朗德和當時的內政部長卡澤納夫。