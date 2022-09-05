法國外長今訪土耳其 爭取烏戰一致立場

法國/土耳其

法國外交部長科隆納今天下午前往土耳其訪問，根據行前透露，法國方面希望與土耳其協調立場，並鼓勵土耳其繼續對烏克蘭戰爭採取積極行動，促進土耳其與聯合國的努力保持一致的方向。土耳其與俄羅斯關係良好，雖然向烏克蘭交付戰鬥無人機，但土耳其也沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。消息沒有提及法國外長訪問是否涉及平息爭議，因為土耳其批評法國總統馬克龍稍早在訪問阿爾及利亞時曾指責土耳其與中國以及俄羅斯在非洲抹黑法國的說法。

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就烏克蘭戰爭議題訪問土耳其，法國外長稱要鼓勵土耳其的積極行動。據法國外長今天早上在RTL電台上說，她將到訪安卡拉和伊斯坦布爾。法國外長說，土耳其在烏戰中發揮着積極作用，我們必須對土耳其加以鼓勵，並確保土耳其與聯合國的努力保持一致。

繼今年夏天土耳其參與調解，斡旋允許俄羅斯入侵烏克蘭後被封鎖在敖德薩港的糧食得以出口，土耳其總統埃爾多安在剛剛過去的周六，向俄羅斯總統普京提出，再由土耳其進行調解，幫助解決被俄羅斯軍隊佔領的烏克蘭紮波羅熱核電站及其周邊的危機。

據法新社說，土耳其與俄羅斯烏克蘭都有良好的關係。雖然它向烏克蘭提供了軍用無人機，但在俄羅斯開始侵略進攻烏克蘭後，土耳其拒絕加入西方對俄羅斯實施制裁。

據法國外長稱，"歐洲採取了制裁，美國採取了制裁，一些盟國和夥伴國家也採取了制裁，但仍然有其他國家並沒有採取制裁政策，例如土耳其（......）。重要的是要確保那些對俄羅斯沒有採取制裁的國家不會變成規避國際社會大部分採取的制裁的平台。" 她說，對俄羅斯的制裁正在發揮作用，制裁措施將有越來越多的成效"。

據法國外長稱，"不排除還會有推出其他制裁措施的可能性。"

法國外長說，至此，歐盟已經推出了多套措施來制裁俄羅斯經濟。