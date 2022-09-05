馬克龍：法國在能源上將和德國互通有無

換取電力

法國總統馬克龍5日表示：法國正準備向德國輸送更多天然氣以換取電力。馬克龍表示：歐洲團結正在發揮作用。我的想法是法國可以向德國輸送天然氣，並從德國獲得電力。9月5日馬克龍在與德國總理朔爾茨舉行視頻會議後宣布了上述消息。

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在這次能源新聞發布會上，馬克龍還回顧了他認為未來幾個月最重要的兩個問題：“確保不會削減能源“以及“確保‘我們將控制其價格'。為此，馬克龍明確指出，他“已經採取了所有措施”，通過“使我們的生產來源多樣化，轉向更多的可再生能源和核能”，並列出了阻止能源價格飆升的措施，因此“我們避免了天然氣和電力價格上漲近 70%”。

馬克龍（Emmanuel Macron）表示：他在竭盡全力“保護法國家庭和企業”，但他承認，在未來幾個月內，政府將不得不“更好地針對這些能源問題並做出更具結構性的調整”，而這“必須伴隨着歐洲採取的其他措施”。在這方面，馬克龍特別贊成“幾個歐盟國家集中採購天然氣做法”，並為“能源運營商要求的歐洲貢獻機制”辯護，而歐盟委員會正在制定自己的改革計畫。 “然後可以將這筆捐款返還給成員國，以資助其有針對性的節能措施，”他解釋說，他希望“採取措施打擊投機行為”。

法國總統馬克龍還肯定地表示：“最好的能源是我們沒有消耗的能源”，法國節省能源計畫的目標是“節省以往消耗能源的 10% 左右。為此，馬克龍提出了幾項法國人可以採取的節能措施：降低空調溫度並“將房間內的供暖溫度設定在 19 度左右”。

法國總統表示：“如果我們動員起來，我們可以達到節省 10% 能源的目標”。總統認為，“你們每個人都有儘力的責任”，因為“總動員的第一階段是資源節能”。 “如果我們自發地做出這些看似微博的努力，國家將能夠實現其大目標”。馬克龍表示，對於他們來說，這種“自覺自願”的態度可以避免強制配給。

馬克龍承認在可再生能源方面，“法國的項目進展速度太慢了”。對於馬克龍來說，“我們必須繼續以強行行軍的方式實施節能方案”。